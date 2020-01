Komen lantaarnpalen terug bij fietspad langs de N639 bij Chaam?

De provincie en gemeente Alphen-Chaam hebben de handen ineen geslagen om de N639 aan te pakken. Daarbij is de gemeente nu aan zet en mag haar licht laten schijnen over de lichtproblematiek aan het fietspad langs de provinciale weg.

De provincie reageert op zorgen van de gemeente Alphen-Chaam en is bereid bij te dragen aan een oplossing. Wethouder Frank van Raak van de gemeente Alphen-Chaam: "De provincie vraagt ons dan ook een voorstel te doen om met een innovatieve en duurzame lichtoplossing de situatie te verbeteren. Uiteraard gaan we dat zo snel mogelijk oppakken.”

Geen verlichting maar witte strepen

De provincie haalde eerder de lantaarnpalen weg. Ze dacht de wegen veilig te maken met witte strepen aan beide kanten van het fietspad.

Wethouder Frank van Raak van de gemeente Alphen-Chaam vond dat bepaald geen verbetering en wist wel een oplossing. "We willen dat er aan beide zijden van deze weg verlichting komt. We hoeven heus niet om de vijf meter een lantaarnpaal. Maar het pad moet in de ochtend en avond goed te zien zijn", verklaarde hij.

Protest fietsers

Eerder voerden ouders en kinderen protest op de weg tussen Chaam en Breda. Kinderen van groep 8 en jongeren die naar de middelbare school gaan fietsen vaak in het donker op het slecht verlichte fietspad.

Wethouder Van Raak spreekt de jonge actievoerders toe. (foto: Remco de Ruijter)

