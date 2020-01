Al 20.000 euro voor Tonnekes rijdende winkel: 'Maar dat is nog lang niet genoeg'

Om Tonnekes Rijdende Winkel weer op weg te helpen, is 60.000 euro nodig. Of nee. Eigenlijk 75.000 euro., zegt haar boekhouder Sjaak Beirnaert. Natuurlijk, haar huidige SRV-wagen oplappen kost minder. "Maar daar is inclusief de aanschaf al voor bijna 40.000 euro aan uitgegeven. En het blijft een oud barrel."

Meer dan alleen wagen

Die wagen moet dus vervangen worden. Maar dat is kostbaar. "Een nieuwe is niet te betalen. En voor een goede tweedehandse betaal je tussen de 25 en 40.000 euro." Maar dan ben je er nog niet. Want er is voorraad nodig. En een goede koeling voor de wagen, inrichting en inventaris. Dat alles kost minimaal 60.000 euro. Om Tonnekes Rijdende Winkel ook een broodnodige reserve te geven, heb je in totaal 75.000 euro nodig.

Om Tonneke te helpen, heeft Sjaak met kennissen een stichting opgericht. "Niet om ons met Tonneke te bemoeien", haast hij zich te zeggen. Verstandig, want Tonny is niet het type dat veel bemoeienis duldt. Maar wat hulp bij de financiën kan ze goed gebruiken. Daarom staat ze, volgens Sjaak op haar eigen verzoek, onder zijn strakke financiële begeleiding.

Tonneke in betere tijden, aan het werk in haar rijdende winkel. (foto: Omroep Brabant)

Hulp uit Amsterdam

Tot nu toe is 20.000 euro binnen. De helft komt uit giften van Tilburgers, de andere helft komt via een fonds in Amsterdam. En nu is er dus nog zeker 40.000 euro te gaan. Een flink bedrag, erkent Sjaak. Maar onmogelijk is het volgens hem niet. "De stichting tot Steun is aan het proberen om via een achttal externe fondsen een bijdrage te krijgen. Wat ik trouwens wel jammer vind: de gemeente Tilburg laat niets van zich horen."

Sjaak en zijn stichting geven zichzelf tot eind maart de tijd. Dan hakken ze de knoop door en roeien ze desnoods met de riemen die ze hebben. "Om zo'n groot geldbedrag bij elkaar te krijgen, heb je eigenlijk een halfjaar nodig, maar Tonneke wil graag zo snel mogelijk weer aan de slag en wordt ongeduldig. En dat snap ik ook wel."

Als het lukt een nieuwe rijdende winkel te kopen voor Tonneke, dan wordt die eigendom van de stichting. Tonneke mag hem gebruiken. De schuld die Tonneke nog heeft, 32.000 euro, staat hier los van, zegt Sjaak. "De schuldeisers weten dat ze moeten wachten tot Tonneke weer omzet gaat draaien."

Alles over de inzamelingsactie voor Tonnekes Rijdende Winkel vind je hier.