Max Meijer stierf door verdrinking, voorbijganger zag zijn lichaam drijven

Max Meijer (23) uit Ossendrecht is om het leven gekomen door verdrinking. Dat blijkt uit onderzoek. Zijn lichaam is komen bovendrijven en gevonden door een voorbijganger, waarschijnlijk een schipper. Dat meldt het parket in Antwerpen.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak is daarmee in principe afgerond. Er wordt nog wel toxicologisch onderzoek gedaan, maar de uitkomst daarvan is bestemd voor de familie van Max Meijer.

'Tragisch'

Eerder werd al duidelijk dat er geen tekenen waren van kwade opzet. Dat is door het onderzoek bevestigd. "Het is een tragisch en spijtig ongeval. Maar het is nu in ieder geval voor de familie duidelijk, want die onzekerheid is natuurlijk niet fijn."

Max Meijer verdween in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december in Antwerpen na het stappen. Zowel Belgische als Nederlandse media besteedden veel aandacht aan de zaak. De familie kreeg veel reacties en steunbetuigingen. Na een kleine maand stopte de politie met zoeken.

