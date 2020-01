Politie stopt met zoeken naar Max Meijer, familie bedankt iedereen voor 'lieve en mooie' berichten

Max Meijer uit Ossendrecht is bijna een maand na zijn verdwijning nog altijd niet terecht. De 23-jarige man verdween in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december in Antwerpen. De kans dat hij nog in leven is, is klein. "Het enige wat we nu willen, is hem vinden. Misschien gaat de natuur ons hierbij helpen", zegt zijn zus Amy. De politie stopt met het actief zoeken naar de vermiste man.

Max was met een vriend gaan stappen in Antwerpen. Ze eindigden samen in een dönerzaak aan de Schippersstraat. Meijer vertrok daarna, rond halfzes, in zijn eentje te voet in de richting van het zogenoemde 'Eilandje'. "Wat er daarna is gebeurd weten we nog altijd niet, en komen we misschien wel nooit te weten", schrijft Amy op haar Facebookpagina namens de familie.

Veel lieve berichten

De vermissing van haar broer heeft een hoop losgemaakt. Zowel Belgische als Nederlandse media besteedden vaak aandacht aan de zaak. De familie kreeg veel reacties. Omdat zij niet iedereen persoonlijk kunnen beantwoorden plaatste Amy donderdag de update op social media. "We willen iedereen bedanken voor de kaartjes, bloemen, het medeleven en zoveel mooie, lieve berichtjes."

De man met de jas

De Antwerpse recherche ondernam verschillende zoekacties, onder meer in een stuk water bij een evenementenlocatie genaamd Waagnatie. Daar werd Max voor het laatst op camerabeeld gezien.

Ook het Belgische opsporingsprogramma Faroek besteedde aandacht aan de zaak. De politie meldde toen vooral op zoek te zijn naar één specifieke man. Die man is gefilmd terwijl hij een jas over zijn arm draagt die sterk lijkt op de beige parka die Max die avond aanhad. Meerdere tips naar aanleiding van die uitzending brachten niets op.

Omdat er nog zoveel onduidelijk is, liggen alle scenario's open. "Is hij beroofd?", vraagt Amy zich af. "De man met de jas die erg veel lijkt op die van Max is nog niet gevonden. Zijn telefoon geeft signaal tot 9.30 uur... is hij deze verloren? Of is deze bij de persoon met de jas? Of is het een noodlottig ongeluk? Een heleboel vragen en geen antwoorden."

De recherche onderneemt geen actieve zoekacties meer, maar het dossier van Max blijft wel geopend. Amy laat aan Omroep Brabant weten dat de familie nu vooral rust wil.

LEES OOK: Familie van vermiste Max Meijer (23) deelt flyers uit in Antwerpen