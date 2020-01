Eettentjes schieten als paddenstoelen uit de grond: 'Geen concurrentie maar meer keuze voor klant'

Het aantal eettentjes in Brabant is de afgelopen acht jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Datlinq. In Tilburg zijn er bijvoorbeeld meer dan 150 horecazaken bijgekomen sinds 2012. Een stijging van bijna 40 procent procent. In Eindhoven bedraagt de stijging 37 procent.

In acht jaar tijd zijn er in heel Nederland bijna zesduizend eet- en drinkgelegenheden bijgekomen. Ten opzichte van 2012 steeg het aantal zaken met 16 procent tot ruim 42.000.

Op het onderstaande kaartje van LocalFocus kun je opzoeken hoeveel horecagelegenheden er in jouw gemeente bijkwamen of verdwenen de afgelopen acht jaar. De tekst gaat verder na het kaartje.

'Social-dining'-restaurants in trek

Vooral koffietentjes, gezonde afhaalzaken met sushi of salades en bezorgrestaurants schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. De ouderwetse kroeg lijkt daarentegen steeds schaarser te worden. Het aantal cafés daalde met 18 procent tot zo'n 6100.

Nog altijd wordt het horecalandschap gedomineerd door zogeheten 'social dining'-restaurants, ofwel plekken waar je als uitje voor een avondvullende hap naartoe gaat. Een derde van alle zaken is zo'n restaurant.

Winkelleegstand

Volgens Martijn de Bruin van Datlinq groeit het horecalandschap vooral sinds 2015 flink. "Het consumentengedrag is veranderd. Mensen eten steeds vaker buiten de deur. Daarnaast zijn veel bedrijfskantines verdwenen waardoor mensen bij een broodjeszaak lunch gaan halen. En sommige zzp'ers werken alleen maar in horecagelegenheden."

Daarnaast speelt de winkelleegstand – deze was in 2016 op het hoogste niveau – een rol. "Er kwamen veel winkelpanden vrij die ingevuld zijn door daghoreca zoals koffiebars of lunchrooms", legt De Bruin uit. De groei zit volgens hem dan ook niet avondhoreca zoals kroegen of restaurants. "Ontbijt en lunch buiten de deur gaat alleen nog maar meer groeien. Vooral in de steden zal deze trend doorzetten."

'Vaker buiten de deur eten bij meer keuze'

Ook Steef Veldhoen van de gezonde lunchroom Mr.Morris in Tilburg ziet er steeds meer horecazaken bijkomen. Van de concurrentie ligt hij niet wakker. "Uiteindelijk worden wij hier met zijn allen beter van. Dit betekent alleen maar meer keuzes voor de klant. Mensen zijn daardoor ook eerder geneigd om iets buiten de deur te gaan eten."

Veldhoen ziet ook een van zijn eigen medewerkers binnenkort vertrekken. "Inge hier gaat een eigen koffielunchzaak beginnen. Daar is zeker nog ruimte voor in Tilburg."