Transgender Aaron blij met video Nikkie: 'Ik stopte mijn gevoelens jarenlang weg'

De 35-jarige Aaron van den Dobbelsteen uit Goirle denkt dat het met hem ‘heel slecht’ was afgelopen als hij geen rolmodel had gehad, waardoor hij zeker wist dat hij in het verkeerde lichaam is geboren. Hij is daarom erg blij met de Coming Out-video van YouTube-ster NikkieTutorials, oftewel Nikkie de Jager uit Uden. “Zij bereikt zoveel mensen, vooral jongeren. Die kunnen zich daarin herkennen.”

Aaron werd als meisje geboren. Hij wist eigenlijk al op zijn zesde dat hij liever een jongen wilde zijn, maar het duurde tot en met zijn 33e voordat hij daar wat mee deed. “Ik heb wel dingen aangegeven vroeger, maar de tijden waren anders. Dus dat werd niet echt opgepakt”, vertelt hij. Hij stopte de gevoelens jarenlang weg. Maar toen hij een transgender zag in een televisieprogramma, herkende hij zich zo in het verhaal dat dit niet langer ging.

Taboe

Hij vond het uit de kast komen ‘doodeng en tegelijkertijd een gigantische opluchting’. “Er rust nog best wel een taboe op transgender zijn. Ik was bang dat mensen geen contact meer met mij zouden willen.”

Joep Reffen herkent die angsten. Hij is klinisch psycholoog van het Genterteam Zuid-Nederland in Eindhoven en begeleidt mensen die in transitie zitten. Dat een bekendheid als Nikkie de Jager er nu voor uitkomt, is volgens hem erg goed. “Zij heeft er veel positieve reacties op gehad. Er zullen ongetwijfeld ook haatmails zijn gekomen, maar de meerderheid steunt haar hier wel in. Dat is voor haar belangrijk, maar ook voor anderen.”

Aaron kreeg uiteindelijk ook overwegend positieve reacties toen hij vertelde dat hij transgender is. Als hij de stap niet had gezet, was het volgens hem slecht afgelopen. “Het ging al niet goed. Ik had niet veel levenslust en was eigenlijk alleen maar aan het overleven. Hoe lang houd je dat vol?” Het gaat nu veel beter. “Ik ben een studie gestart. Ik kan eindelijk aan mijn eigen toekomst gaan bouwen.”

Geen hokjes

Hij hoopt, of weet eigenlijk, dat de 25-jarige Nikkie de Jager een rolmodel voor anderen is. “Als je geen voorbeelden hebt, voel je je alleen maar anders. Dan is het lastig om aan te geven hoe je je voelt”, vertelt hij. “Als je niet in een hokje past, kun je een erg zwaar leven hebben. Het zou fijn als het minder nodig is. Dat het gewoon oké is dat je bent wie je bent.”