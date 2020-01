Sterrenrestaurant versus de snackbar: ‘Het is hier goedkoper, lekkerder en veel gezelliger’

“Ik vind mijn eigengemaakte kipschnitzel sterwaardig”, zegt Marco Vroegh van Cafetaria Marco. “Het is een eerlijk product, ik weet waar het vandaan komt en het is ook nog eens betaalbaar.” Zelf heeft Marco niet zoveel op met het sterrenwereldje. “Ik was op de Horecava waar de sterren werden uitgereikt, maar het is toch ‘de ver van mijn bed show’. Het is een beetje over de top.”

Veel voor weinig

Naar eigen zeggen is Marco ook niet jaloers op de aandacht die de uitreiking krijgt. "Wij krijgen hier aandacht genoeg, daar heb ik geen Michelinster voor nodig." Een klant in Marco's frietpaleis somt het verschil tussen een sterrenrestaurant en een cafetaria heel gevat op: "Kleine hapjes voor veel geld bij de sterren en hier is het veel eten voor weinig geld."

Marco vindt zijn eigen gemaakte kipschnitzel sterwaardig

Eigen sterrensysteem voor snackbars

De Brabantse snackbars moeten het tegenwoordig zonder enige vorm van erkenning doen. De verkiezing van de snackbar top 100 is gesneuveld en de jaarlijkse friettest van het AD ging ook al ten onder. Een lichtpuntje is misschien de Smulgids. Volgens Frans de Rooij van het Nederlands Frituurcentrum uit Veldhoven moet de Smulgids de opmaat worden naar een sterrengids voor snackbars.

"Ik heb ze zien staan op de Horecava", zegt Marco Vroegh. "Ik heb informatie ingewonnen, maar ik zit persoonlijk niet te wachten op zoiets." Zijn klanten in de zaak denken daar toch anders over. "Een onderscheiding voor snackbars moet er inderdaad komen, want er zit een enorm verschil in", zegt Yuliya die een enorme hamburger aan het verslinden is.

In de eerste editie van de Smulgids die in het najaar van 2019 verscheen werden 63 bedrijven met één of meer sterren opgenomen. "Voor de editie van 2020 zullen er dat heel wat meer zijn", aldus Frans de Rooij.