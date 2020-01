Aantal misdrijven iets gestegen, hoe is het in jouw gemeente?

Het aantal misdrijven in Brabant is vorig jaar licht gestegen. Daarmee komt een einde aan jaren van daling. In Brabant steeg het aantal misdrijven harder dan het landelijk gemiddelde: 5,6 tegenover nog geen vier procent.

In Brabant werden vorig jaar bijna 117.000 misdrijven gepleegd. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 110.000.

Brabantse steden

Van de grote steden is vooral Eindhoven opvallend: daar is het aantal misdrijven met 5,8 procent gestegen. Ook Breda komt nog boven het landelijk gemiddelde uit, met een stijging van 4,6 procent.

Van de middelgrote steden is Oss de grootste stijger: 15,6 procent meer.

Mill en Sint Hubert

In Mill en Sint Hubert is de grootste stijging te zien: maar liefst vijftig procent: van 189 in 2018 naar 284 vorig jaar.

De minste misdrijven werden vorig jaar gemeld in Baarle-Nassau: ‘slechts’ 212.

Landelijke trends

Er werden vooral flink meer fraudegevallen genoteerd. Oplichting bij verkopen via het internet steeg met 31 procent. Via phishing of skimming werden veel vaker inloggegevens van bankrekening achterhaald: een stijging met 67 procent.

Bij de 'high impact crimes', misdrijven die het veiligheidsgevoel van slachtoffers aantasten, steeg het aantal gevallen van bedreiging, straatroof en overvallen. Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar met 8 procent tot 39.000.