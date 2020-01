Monique zoekt dringend een huis voor haar en haar zoontje en probeert nu te ruilen

Toen haar zoon Teun nog klein was, ging het allemaal wel. Maar nu hij groter wordt, merkt Monique dat haar flatje te krap wordt: "Ik wil gewoon een buiten hebben, waar hij kan spelen. Dat heeft hij gewoon nodig, maar dat kan hier niet. Als we naar buiten gaan moet ik altijd mee. Bij zijn vader heeft hij wel gewoon een huis met een leuke plek buiten. Het doet zeer, dat ik hem dat niet kan bieden."

Monique vertelt over haar zoektocht:

Maar Monique zit in een lastige situatie. Er is weinig doorstroming op de woningmarkt. Want particulier huren is te duur en een huis kopen lukt ook niet. Omdat iedereen blijft zitten waar hij zit, moeten nieuwkomers vaak jaren wachten op een betaalbare huurwoning.

Alex Tiebosch heeft een Facebookpagina voor mensen die in Den Bosch een huis zoeken. (foto: Tom van den Oetelaar)

Facebook

Alex Tiebosch heeft sinds twee jaar een Facebookpagina waarop inwoners van Den Bosch hun huis kunnen ruilen. Hij ziet de vraag toenemen. De pagina heeft inmiddels zo’n drieduizend leden. Dat het nodig is, vindt hij best wel triest: “Dat mensen zo moeten knokken om een eigen plekje te krijgen. Ik ken mensen die al jaren staan ingeschreven. Of mensen van wie de relatie is stukgelopen en die dan weer bij hun ouders moeten gaan wonen. Als je alleen bent, is het meestal niet zo erg, maar meestal zijn er ook kinderen bij betrokken. Dan zit je met een heel gezin bij opa en oma.”

Ook de woningcorporaties hebben huizenruil ontdekt. Op de website Woninginzicht.nl bieden de vijf corporaties in Midden-Brabant de mogelijkheid om huizen te ruilen. Arthur Cavadino van Wonen Breburg ziet ook dat mensen het in zijn regio heel moeilijk vinden een huis te vinden. Woningruil is volgens hem, naast inschrijven en lotingen, een nieuwe mogelijkheid: “Mensen worden getriggerd. Er staan nu al woningen te ruil, terwijl de site er nog maar heel kort is.”

Toch geeft Cavaldino toe dat het een beperkt middel is: “Er zullen geen honderd woningen in de maand van huurder gaan wisselen verwacht ik. Maar ik denk dat het huurders wel op een idee worden gebracht.”

Monique met haar vriend en haar zoontje in haar huurwoning in Tilburg. Ze wil graag ruilen voor een eengezinswoning. (foto: Tom van den Oetelaar)

Bijna raak

Bij Monique is het met woningruil al een keer bijna gelukt. Bijna: "We hadden op een gegeven moment iemand die wilde ruilen. Het was voor ons perfect, vlak bij de school van mijn zoontje. Voor ons het ideale plaatje. We waren al aan het inpakken. We waren het eens, de verhuisdozen stonden al klaar. Maar toen bleek dat die man niet in aanmerking kwam voor deze woning. Dus toen hield het op."

Dat was voor Monique een flinke deuk in haar vertrouwen in woningruil: "Ik heb er een hard hoofd in dat het via woningruil lukt. Maar ja: als je niet probeert dan lukt het sowieso niet. Wie niet waagt, die niet wint."