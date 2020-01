Woede om diefstal vanaf graf: 'Als ik de daders te pakken krijg, begraaf ik ze ter plekke ernaast'

De 59-jarige Trees kreeg zaterdagochtend een telefoontje van een kennis. “Kom alsjeblieft hiernaartoe. Ze hebben het graf van je zoon vernield”, zei hij. Ze ging kijken en ontdekte dat de vaas en het lampje weg waren. “Je kunt zien dat het er gewoon van af is gezaagd.”

“Dat zijn geen mensen, die dit doen. Als je bij een graf vernielingen aanricht en gaat lopen stelen. Ik snap het ook niet, want het brengt niks op. Misschien denken ze dat het van waarde is, omdat het brons is. Maar het heeft alleen emotionele waarde.”

Bij het graf van Cyriel werden een vaas en lantaarn gestolen (foto: Trees Hulpers).

'Zo kwaad'

Trees is niet het enige slachtoffer. Het graf van de opa en oma van Jet Pruijmboom is ook toegetakeld. En ook daar is een bronzen vaas meegenomen. Ze ontdekte het vorige week donderdag. “Ik was aan het huilen. Zo kwaad was ik”, vertelt ze. “Als ik de daders in mijn handen krijg, begraaf ik ze ter plekke ernaast.”

Cyriel, de zoon van Trees, overleed onverwacht op 1 oktober 2000. “Ik ben hier iedere dag. Ik maak schoon, ik zorg voor hem. Dat is mijn enige dagtaak. En dan kom je hier en zie je dat”, vertelt ze. “Je wordt er angstig van.”

Zij en Jet hopen dat de politie en begraafplaats actie ondernemen. Ze hebben beide al een keer eerder meegemaakt dat er iets werd gestolen. Er is aangifte gedaan. Volgens de beheerder van de begraafplaats, Henk Kooreman, neemt de politie de zaak ‘zeer serieus’. Er komt ook een gesprek met hem en de politie.

De beheerder zegt dat er in totaal bij ongeveer tien graven is toegeslagen. De politie is op zoek naar mensen die meer weten.