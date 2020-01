Vier leerlingen definitief van school gestuurd na vechtpartij met medewerker

Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom (foto: Jan Burgmans)

De vier leerlingen van het Aventurijncollege in Bergen op Zoom, die eerder betrokken waren bij een vechtpartij met een medewerker van de school, zijn definitief weggestuurd. Dat meldt de moeder van een van de jongeren woensdagavond aan Omroep Brabant.

Op de school voor speciaal voortgezet onderwijs zitten kinderen met gedragsproblemen of een psychiatrische achtergrond. Tijdens de geweldsuitbarsting, in oktober vorig jaar, zou de zogenoemde achtervangmedewerker, (iemand die wordt ingezet op het moment dat het binnen een groep of school onveilig wordt, red.) volgens het schoolbestuur zijn mishandeld door de vier jongeren.

Nekklem

De moeder van Connor, een van de leerlingen, stelt dat de medewerker haar zoon juist ernstig heeft mishandeld. De 15-jarige jongen zou volgens haar in een nekklem zijn gehouden en door de gang zijn gesleurd. Ze baseert zich op camerabeelden die ze heeft gezien. Die beelden kreeg de familie te zien tijdens een officierszitting. De officier van justitie seponeerde de zaak uiteindelijk, waardoor niemand werd vervolgd.

Volgens de moeder heeft haar zoon een alternatieve onderwijsplek aangeboden gekregen in Oosterhout, maar hier gaan ze niet mee akkoord. "Connor wil graag een vmbo-diploma halen, maar dat kan op die school niet, alleen certificaten. Hij heeft al maanden nauwelijks onderwijs gehad. Zijn schoolcarrière is compleet onderbroken. We zijn nu zelf op zoek naar een passende oplossing."

Ook voor de drie andere kinderen, twee jongens en een meisje, is een alternatieve school geregeld.