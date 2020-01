Frans van Laarhoven hoopt dat hij zijn broer Johan straks vijf minuten mag zien

Bijna zes jaar geleden zag hij zijn broer voor het laatst. Bij zijn laatste bezoek aan Thailand en vlak voordat Johan van Laarhoven daar de cel in ging. "Ik hoop hem straks meteen als hij landt, te kunnen zien." Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog maar de vraag. "Ik weet het niet. Ik hoop op vijf minuten met hem." En wat zeg je dan, in vijf minuten? "We zijn mensen van niet zoveel woorden. Een hand en een knuffel dat is genoeg. Er is zoveel te zeggen, dat lukt niet in zo'n korte tijd."

Praktisch

Frans hoopt vooral ook om praktische redenen even bij zijn broer te kunnen zijn. "Hij heeft niet eens kleren. Hij heeft vijfenhalf jaar in Thailand in de gevangenis gezeten, hij is erg vermagerd. De Thaise advocate heeft een broek en een T-shirt voor hem gekocht, verder heeft hij helemaal niets. Dus heb ik gisteren wat boodschappen voor hem gedaan, kleding gekocht, een tandenborstel en een scheerapparaat."

Frans van Laarhoven over zijn broer:

Ziekenhuis

Het is niet helemaal duidelijk hoe Johan van Laarhoven er nu aan toe is. "Geestelijk is hij sterk", vertelt Frans over de conditie van zijn broer. "Maar lichamelijk mankeert er wel wat." Johan van Laarhoven loopt met een stok, omdat hij last heeft van zijn heup. "Het belangrijkst is dat hij naar een ziekenhuis kan. Ik hoop dat de Nederlandse overheid niet zegt dat Johan nu meteen moet worden opgesloten. Ik hoop dat hij eerst mag herstellen."

Volgens advocaat Carry Knoops wordt nu alles in gereedheid gebracht om Johan van Laarhoven zo snel mogelijk na zijn landing op Schiphol, naar het AMC in Amsterdam te brengen. Ze spreekt over 'zestien aandoeningen' waar de voormalig coffeeshophouder aan zou lijden.

The Grass Company

Van Laarhoven was de voormalig coffeeshopbaas van The Grass Company in Tilburg. Na zijn pensioen, verhuisde hij naar Thailand. Na een rechtshulpverzoek vanuit Nederland, werd hij door de Thaise rechter veroordeeld voor witwassen. Sinds 2015 zat hij in Thailand gevangen. Van Laarhoven was veroordeeld tot 75 jaar cel, voor het witwassen van drugsgeld. Vorig jaar werd door de Nederlandse overheid een procedure gestart om hem de rest van zijn straf in Nederland te laten uitzitten. Dat gaat nu dus gebeuren. De straf wordt daarbij omgezet naar Nederlandse maatstaven.

De advocaten van Van Laarhoven laten weten dat ze de minister om gratie gaan vragen. Ze willen kwijtschelding van die resterende straf.

Naast de resterende Thaise gevangenisstraf die Van Laarhoven hier moet uitzitten, is hij ook nog een van de hoofdverdachten in een andere zaak. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor belastingfraude, het witwassen van meer dan twintig miljoen euro en lidmaatschap van een criminele organisatie.

