Johan van Laarhoven naar PI Vught, advocaat wil met kort geding medische zorg afdwingen

De landsadvocaat heeft volgens advocaat Geert Jan Knoops meegedeeld dat vooralsnog geen beslissing wordt genomen over het gratieverzoek voor Van Laarhoven en dat hij direct na zijn aankomst donderdagavond naar de gevangenis in Vught wordt overgebracht. Een dag later zal hij medisch worden onderzocht.

"Johan heeft zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld, hij moet onder meer worden geopereerd." Het kort geding vindt vrijdagmiddag om twee uur plaats in de rechtbank in Den Haag.

Onderweg naar Nederland

Na ruim vijf jaar te hebben doorgebracht in een Thaise gevangenis, is oud coffeeshop-eigenaar Johan van Laarhoven donderdag onderweg naar Nederland. De Tilburger werd door de Thaise rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar voor het witwassen van drugsgeld.

Het was mede door toedoen van Nederland dat Van Laarhoven vast kwam te zitten in een Thaise cel, waar hij een paar vierkante meter ruimte moest delen met moordenaars en verkrachters.

In deze video leggen we je uit hoe Johan van Laarhoven in ‘de Thaise hel’ belandde:

Lees alles over de zaak van Johan van Laarhoven op onze themapagina.