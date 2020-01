Johan van Laarhoven naar PI Vught, advocaten willen met kort geding medische zorg afdwingen

De landsadvocaat heeft volgens advocaat Geert-Jan Knoops meegedeeld dat vooralsnog geen beslissing wordt genomen over het gratieverzoek voor Van Laarhoven en dat hij direct na zijn aankomst donderdagavond naar de gevangenis in Vught wordt overgebracht. Daar zou hij dan vrijdag medisch worden onderzocht, waarna een beslissing over verdere zorg zou volgen.

De landsadvocaat zou hebben meegedeeld dat er geen aanwijzingen zijn dat Van Laarhoven medisch gevaar loopt. Knoops ziet dat anders. "Het kan niet zomaar zijn dat hij een pilletje krijgt van de huisarts. We hebben zijn medisch dossier doorgenomen met specialisten en die hebben gezegd dat hij naar het ziekenhuis moet."

'Geen humane behandeling'

Volgens de raadsman is het 'heel triest' dat Van Laarhoven niet een adempauze krijgt en thuis het verdere verloop van de zaak mag afwachten. "Dit is geen humane behandeling en strijkt in tegen de hele handelswijze van minister Grapperhaus." Die zette zich de afgelopen tijd in voor de overdracht van Van Laarhoven aan Nederland.

"Het is onbegrijpelijk dat de Staat zich zo hard opstelt terwijl de Staat nota bene zelf de veroorzaker is van deze ellende", stelt Knoops.

Medische keuring afwachten

Waar Van Laarhoven terechtkomt hangt af van de medische keuring, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat zegt hier verder geen mededelingen over te doen. In algemene zin worden gedetineerden die speciale medische zorg nodig hebben naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen gebracht. Bij ernstige medische problemen wordt een gevangene overgebracht naar een normaal ziekenhuis.

Onderweg naar Nederland

Na ruim vijf jaar te hebben doorgebracht in een Thaise gevangenis, is voormalig coffeeshop-eigenaar Johan van Laarhoven donderdag onderweg naar Nederland. De Tilburger werd door de Thaise rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar voor het witwassen van drugsgeld.

Het was mede door toedoen van Nederland dat Van Laarhoven vast kwam te zitten in een Thaise cel, waar hij een paar vierkante meter ruimte moest delen met moordenaars en verkrachters.

