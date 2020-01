Advocaten en Frans gearriveerd bij gevangenis in Vught, waar ze Johan van Laarhoven mogen spreken

Van Laarhoven werd donderdag door de Thaise regering overgedragen aan Nederland. Bij aankomst op Schiphol was er een verbod voor de familie van Van Laarhoven en hun advocaten om Van Laarhoven te spreken. "Met een koffer vol kleding onderweg naar Vught om onze cliënt te spreken. Gisteren mochten we hem niet fysiek ontmoeten", schrijft Smeets op Twitter. "We willen het eerste moment pakken en afspraken maken over een bezoek aan de gevangenis van zijn familie."

Bekijk in de video de eerste reactie van Spong nadat hij arriveert bij de gevangenis:

Rond tien uur komen ook Frans van Laarhoven en advocaat Carrie Knoops bij de gevangenis aan. Ook zij gaan op bezoek bij Johan van Laarhoven. "Ik ben blij om hem eindelijk te kunnen zien en te spreken. Maar hij is ook doodziek en dat is zorgelijk. Ik heb hem in mei 2014 voor het laatst gezien", vertelt Frans op weg naar de ingang. Advocaat Knoops vindt dat die ontmoeting eigenlijk donderdagavond had moeten plaatsvinden. "Het is vreemd dat het op grond van de openbare orde niet kon gebeuren. Het doet goed om Johan de hand te kunnen schudden."

Veroordeeld in Thailand

De Tilburger is door de Thaise rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar voor het witwassen van drugsgeld. Vorig jaar is door de Nederlandse overheid een procedure gestart om hem de rest van zijn straf in Nederland te laten uitzitten.

Donderdag kwam Johan van Laarhoven na 5,5 jaar vast te hebben gezeten in een Thaise gevangenis aan in Nederland. Zijn vrouw Tukta is niet overgedragen. Zij bleef achter in Thailand omdat ze niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Medische zorg

De Thaise straf van Van Laarhoven is omgezet naar tien jaar en acht maanden cel. Daarvan moet hij nog zestien maanden uitzitten, maar de advocaten van Van Laarhoven willen dat Van Laarhoven gratie krijgt en meteen wordt vrijgelaten. Ook moet hij dringend medische zorg krijgen. Daarom dient er vrijdagmiddag in Den Haag een kort geding.

