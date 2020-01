Hulp nodig na grote brand bij kringloopwinkel, eigenaresse ziek door inademen van roet

Ravage na brand in kringloopwinkel 2J in Heeze. (Foto: Collin Beijk)

"Het was één grote roetbom." Zo omschrijft Hedwig Verpalen de schade bij kringloopwinkel 2J in Heeze, direct na de brand vorige week. Dochter en eigenaresse Jessica Verpalen is er letterlijk ziek van. "Ze is haar stem kwijt, heeft elke dag koorts en haar ogen hebben een rare kleur gekregen. Ze mag van ons het pand niet meer in", aldus Hedwig. De familie is hard op zoek naar 'helpende handjes' die vrijdagmiddag mee kunnen schoonmaken.

De afgelopen dagen heeft de familie Verpalen keihard doorgewerkt. Hun verwoeste kringloopwinkel moest zo snel mogelijk leeg. "De stellingen zijn het enige wat we echt konden redden", vertelt moeder Hedwig. "Er is vrijwel niets meer over van al die spullen. Want om nou een bierglas van twintig cent te gaan poetsen..."

Zoektocht naar nieuwe locatie

Het gros van de spullen is daarom weggegooid. "We hadden gelukkig nog wel een hele hoop dozen met spullen opgeslagen staan. Die spullen willen we gaan schoonmaken en in het nieuwe pand zetten." Er wordt op dit moment druk gezocht naar een nieuwe locatie, "maar daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen".

'De echte klap komt nog'

Hedwig vertelt dat zij en haar familie in de afgelopen week zo druk bezig zijn geweest, dat ze eigenlijk nog niet echt realiseren wat er gebeurd is. "Ik denk dat die klap later pas komt. Nu is het belangrijkste dat de winkel van mijn dochter zo snel mogelijk open kan."

Met eigenaresse Jessica gaat het niet goed volgens haar moeder. "Ze is echt ziek geworden van al het roet in de winkel. Ze is haar stem bijna kwijt, heeft koorts en haar ogen hebben een rare kleur gekregen. Ze daarom van ons het uitgebrande pand absoluut niet meer in."

De familie is hard op zoek naar hulp. "We gaan vanmiddag alle stellingen schoonmaken. Dat is echt ontzettend veel werk omdat ze helemaal onder het roet zitten. Ook moeten alle meubels en alle andere spullen uit de opslag worden gepoetst." Hedwig hoopt dat mensen uit de buurt zich geroepen voelen om met een emmertje sop, schuursponsjes en doekjes te komen helpen. "Ons motto is: Gas erop! Dus ook vanmiddag."

Wil jij meehelpen met schoonmaken? Je kunt je aanmelden via 2j.brabant@gmail.com of stuur een sms naar 06-16987185. De schoonmaakactie zal gehouden worden bij de tijdelijke opslag in Maarheeze.

