Tilburg en Waalwijk online 'slecht of niet' bereikbaar door veiligheidsrisico Citrix

De gemeente Tilburg is dit weekend online minder goed bereikbaar. Ook de gemeente Waalwijk laat weten voorlopig slecht, of helemaal niet bereikbaar te zijn voor inwoners die via de website of e-mail contact zoeken met de gemeente. Reden is de veiligheidsrisico's rond het programma Citrix.

"Onze inwoners kunnen dit weekend geen afspraken maken via tilburg.nl, niet inschrijven voor de meedoenregeling en meldingen vanuit apps als de BuitenBeter app komen tijdelijk niet binnen", zo schrijft de gemeente Tilburg.

Waalwijk laat weten dat ze vrijdag hun 'servers hebben uitgezet'. "Dit doen we uit voorzorg. Eerder deze week zijn er diverse hackpogingen gedaan bij andere gemeenten en instellingen met vergelijkbare systemen. Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert om maatregelen te nemen", zo laat de gemeente weten.

Citrix

De gemeenten doelen op Citrix, het systeem waarmee veel instellingen thuiswerken voor hun medewerkers mogelijk maken. In december bleek er een lek in deze software te zitten. Veel gemeenten hebben inmiddels maatregelen genomen, sommigen van hen hebben Citrix uitgeschakeld waardoor thuiswerken tijdelijk niet meer mogelijk is.

Tilburg en Waalwijk gaan nog een stap verder. Daar kunnen inwoners geen contact meer opnemen met de gemeente.

Duur van de maatregel

Tilburg geeft aan maandag te kijken of de situatie weer veilig is. In Waalwijk doet men geen enkele belofte: "Het is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. Veiligheid staat in deze voorop."