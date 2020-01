'Situatie was levensgevaarlijk', tuincentrum Den Dungen waar drugslab werd ontdekt jaar op slot

Het tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen waar eind oktober een drugslab werd ontdekt, is door burgemeester Han Looijen van de gemeente Sint-Michielsgestel een jaar gesloten. Het is voor het eerst dat de gemeente een pand zo lang sluit.

Bij een ontploffing in het drugslab in Den Dungen viel eind oktober een dode.

Veiligheid in geding

Volgens burgemeester Looijen is de veiligheid in Den Dungen in het geding geweest.

"Mijn besluit is gebaseerd op de rapportage die ik van de politie gekregen heb. Daarin staat wat er allemaal is gevonden in het tuincentrum. Het was écht levensgevaarlijk. Dat is ook gebleken, want er is een dode gevallen en er zijn mensen flink gewond geraakt. Als je dan ook nog bedenkt dat dit niet in leegstaande schuur op een afgelegen plek plaatsvond maar op een plek waar elke dag onschuldige mensen kwamen kijken naar spullen voor hun tuin, dan vind ik een sluiting van een jaar passend."

Krachtig signaal

Met de sluiting hoopt de burgemeester 'de loop van criminelen naar dit gebouw eruit te halen'. "Daarnaast geef ik een krachtig signaal af naar onze inwoners. Voor criminaliteit geldt: aanpakken, niet wegkijken. Dat vergt moed, dat begrijp ik goed. Maar kiezen we voor wegkijken, dan kunnen criminelen ongestoord hun gang gaan. Met als resultaat enorme risico’s voor onschuldige mensen zoals in Den Dungen. Dat moeten we met zijn allen echt niet willen.”