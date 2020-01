Vliegverkeer Eindhoven Airport komt weer op gang na optrekken dichte mist

Normaal gesproken vertrekken vanaf zeven uur 's ochtends vluchten vanaf het vliegveld in Eindhoven. Maandag kon het vertrekkende vliegverkeer door de mist lange tijd niet worden opgestart.

Passagiers van in elk geval veertien vertrekkende vluchten moesten langer dan gepland wachten op hun vliegtuig. Dat gaat om meer dan 2000 mensen.

Om vijf over halfelf kon het eerste vliegtuig van de ochtend vertrekken, dat was ruim drieënhalf uur later dan gepland. Ook aankomende vliegtuigen waren vertraagd of werden omgeleid.

Het vliegveld in Eindhoven wordt vaker door mist geplaagd. In de eerste week van januari moesten driehonderd reizigers als gevolg van dikke mistbanken de nacht doorbrengen op veldbedjes op het vliegveld. Op oudjaarsdag en op nieuwjaarsdag lag het vliegverkeer lange tijd plat. En ook in december was het al meerdere keren raak.

Ook opletten op de wegen

Ook automobilisten in het oosten van de provincie moesten maandagochtend hun weg vinden door de de dikke met mist. Britta van Gendt van Weer.nl zei voor de spits over de weersomstandigheden: "Het zicht is op sommige plaatsen minder dan tweehonderd meter en we hebben te maken met temperaturen onder het vriespunt. Daardoor is het op sommige plekken glad."

LEES OOK:

Dit is waarom Eindhoven Airport veel sneller last heeft van mist dan Schiphol

Vlucht vertraagd? Dit is waar je recht op hebt

Het mistprobleem oplossen is zo duur dat Eindhoven Airport die paar dagen mist voor lief neemt