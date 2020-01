Zonnebrillen voor zonnepanelen, Milan Knol steunt leerlingen van 't Rijks in Bergen op Zoom,

Een niet alledaags gezicht maandag op scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom. Leerlingen zaten daar met een zonnebril op in de klas. Het gaat om een ludieke actie waarmee de scholieren willen bereiken dat hun school zonnepanelen krijgt.

De school in Bergen op Zoom is de eerste in Nederland die meedoet aan deze 'schooldakrevolutie'. Rector Leon de Rond werd in zijn kantoor 'overvallen' door leerlingen met actieborden en zonnebrillen.

"Er is plek genoeg op de platte daken. We willen daarom dat 't Rijks snel werk maakt van zonne-energie", klinkt het strijdvaardig uit de mond van Niels uit 4 VWO.

Sympathiek

De schoolleiding staat sympathiek tegenover de actie van de scholieren maar is afhankelijk van de gemeente. Als het gemeentebestuur garant wil staan voor een lening van ongeveer een miljoen euro, kan de school zonnepanelen plaatsen.

"Ik hoop dat dit gaat lukken, het gaat tenslotte ook om de toekomst van deze leerlingen", zegt rector De Rond.

Milan Knol

Niemand minder dan de bekende YouTuber Milan Knol heeft zich achter de leerlingen van 't Rijks geschaard. "Zet je zonnebril niet meer af totdat je school ja heeft gezegd tegen verduurzaming", zegt Milan op social media.

Anne Slabbekoorn van de Stichting Schooldakrevolutie is het hier mee eens: "Er zijn zo'n 1580 scholen in Nederland en daarvan heeft een groot deel nog geen zonnepanelen. We roepen daarom leerlingen op om hun eigen actie te beginnen."