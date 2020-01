Verdachte aangehouden na zware mishandeling van twee mannen en vrouw in huis in Eersel

De politie doet onderzoek in het huis in Eersel waar de mishandeling plaatsvond. (Foto: Rico Vogels)

Er is een verdachte aangehouden in verband met de mishandeling van drie bewoners van een huis aan de Nieuwstraat in Eersel zaterdagochtend. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. De drie slachtoffers hebben inmiddels allemaal het ziekenhuis verlaten.

De politie sprak in eerste instantie van een overval, maar er lijkt niets te zijn buitgemaakt door de mannen die het huis binnendrongen. "Het lijkt erop dat geweld plegen het doel van de overval was", liet een politiewoordvoerder in het weekend weten.

Volgens hem waren de slachtoffers, een 43-jarige vrouw en twee mannen van 44 en 40 jaar oud, 'behoorlijk gewond'.

'Wel vaker ruzie'

Volgens buurtbewoners was het huis waar de mishandeling plaatsvond 'jarenlang het mooiste huis van Eersel' en wonen er tegenwoordig arbeidsmigranten. Volgens een man die ook op dit terrein woont, gaat het om Polen. Hij kreeg niets mee van de mishandeling in het huis, maar hij is niet verrast. "Er is wel vaker ruzie bij hen."

Onderzoek

De aanleiding voor de mishandeling wordt onderzocht. "Dit onderzoek is in volle gang", liet een politiewoordvoerster maandagochtend weten. "De leeftijd en de woonplaats van de verdachte worden op dit moment niet bekendgemaakt omdat dit het onderzoek zou kunnen schaden."

