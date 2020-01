Liquidatie Peet van der Linde: Bekentenis ontlokt door undercoveragenten onbruikbaar, vindt advocaat

Peet van der Linden werd in januari 2017 vermoord in Breda. (Archieffoto SQ Vision)

De verklaring die een van de verdachten David J. aflegde over de liquidatie van Peet van der Linde in Breda, kan niet gebruikt worden voor een veroordeling. Dat stelt Gerald Roethof, de advocaat van J. Zijn cliënt zou tegen undercoveragenten hebben gezegd wie opdracht gaf voor de liquidatie, wie schoot en wie reed. Maar, zo vindt Roethof, het werk van de undercoveragenten die de verklaring ontlokten is niet te controleren en mag niet gebruikt worden.

De Bredase auto- en sieradenhandelaar Peet van der Linde werd op vrijdagavond 6 januari 2017 onder vuur genomen na een feestje in een kroeg aan het Dijkplein in Breda. Dat feestje was van kennis Piet S. uit Etten Leur. De nabestaanden van het slachtoffer denken dat het slachtoffer in de val is gelokt. 14 kogels werden afgevuurd op de Bredanaar die stierf op straat.

Vorige week werden zware straffen geëist in de zaak. De vermeende schutter moet als het aan justitie ligt 26 jaar de cel in. De vermeende opdrachtgever hoorde 24 jaar cel tegen zich eisen, net als een handlanger die de vluchtauto zou hebben bestuurd. Die laatste is David J.

De Sprundelse wapenhandelaar Corné R. (45) wordt door politie en justitie gezien als de schutter. Zijn DNA zat op twee kogelhulzen. Corné R. heeft ook toegegeven dat hij geschoten heeft en dat hij de enige dader was. R. heeft al een fors strafblad van 38 pagina's.

Maar tijdens het diepgravende en moeizame onderzoek merkte de politie dat er mogelijk nog meer mensen bij betrokken waren. Piet S. (44) de man die het feestje gaf, zou opdrachtgever zijn geweest. Hij zou Corné R. hebben betaald. Toen Corné in de cel zat, ontving zijn vriendin maandelijks –elf keer in totaal- een betaling van Piet S. Bovendien is er telefoonverkeer tussen hem en Corné R. geweest dat de politie uitlegt als belastend. Beide mannen ontkennen dat er betaald is voor de moord.

Er kwam nog een medeplichtige in beeld: David J. (37) uit Sprundel, zwager van Corné. Hij regelde en bestuurde de vluchtauto, denkt de politie. Vanwege het vele zwijgen van iedereen in de zaak, besloot de politie undercoveragenten in te zetten. ‘Boris’ en ‘Danny’ deden alsof ze een gewelddadige drugsbende hadden. Ze trokken zo’n zes maanden op met David, tot in Portugal aan toe. ‘Zuipen en smijten met geld’, vertelde David de rechtbank over die periode. Maar het belangrijkste was: David hapte toe.

De undercovers konden zo nuttige informatie lospeuteren bij David. Dat zorgde voor een doorbraak rond het motief: David vertelde dat Piet S. een schuld had van 500.000 euro bij het slachtoffer. Ook Corné moest het slachtoffer nog 70.000 euro betalen. Door zijn dood waren ze er in één klap van af.

David zou 35.000 euro krijgen voor zijn aandeel: brengen en halen van de schutter. En voor het mee bedenken van het plan. David vertelde de agenten lachend dat toen Peet werd neergeschoten zijn lichaam schokte 'net zoals bij Michael Jackson'.

J. vertelde de undercoveragenten dus dat Piet S. opdracht gaf voor de moord, dat Corné R. schoot en hijzelf reed. Later trok hij die bekentenis in. Roethof haakte vooral in op de arresten van de Hoge Raad in december. De hoogste rechter zette toen vraagtekens bij de zogenoemde Mr. Big-methode die undercoveragenten gebruikten in twee andere moordzaken.

