Man met schroevendraaier in hersenen gestoken: verdachte zou zes jaar cel in moeten

Tegen een Belg is maandag zes jaar gevangenisstraf geëist, omdat hij een man uit Helmond met een schroevendraaier in de hersenen stak. Bijna was ook een oog geraakt. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch was er sprake van een poging tpt doodslag. Een andere Belg, een neef van de hoofdverdachte, zou zes maanden de cel in moeten. Vóór de steekpartij had het latere slachtoffer zelf ook stekende bewegingen gemaakt met een mes.

Het gebeurde allemaal in de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2019 in Eindhoven. De verdachten die maandag terecht stonden, zaten in een auto, die na het incident de Q-Park van winkelcentrum Heuvel wilden verlaten. Hier was de 28-jarige inwoner van Helmond neergestoken. De politie kon de twee Belgen tegenhouden nadat ze was gealarmeerd over de steekpartij.

Nachtelijke steekpartij

Beide verdachten wonen in het Belgische Houthalen, ze zijn 26 en 28 jaar oud. Ook een derde neef zat in de auto; hij stond maandag niet terecht. De steekpartij was rond kwart voor vijf 's nachts in de parkeergarage aan de Ten Hagestraat, in het centrum van Eindhoven.

