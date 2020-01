Wil jij naar 3 Uurkes Vurraf? Vind 't Brabants Buske en win kaartjes! [LIVE]

EINDHOVEN -

Carnaval is weer in aantocht. En dat feest trappen we traditiegetrouw af met het razend populaire 3 Uurkes Vurraf. Wil jij kaartjes winnen voor 3 Uurkes? Raad dan op welke geheime plaats in onze provincie ’t Brabants Buske staat en meld je in carnavalskleren bij de bus! En vergeet het codewoord dat je krijgt via de radio niet.