Veel steun voor 'bushaltepetitie' van Anouck uit St. Willebrord

De petitie voor de terugkeer van bushaltes in St. Willebrord is inmiddels door bijna zevenhonderd bewoners getekend. Afgelopen vrijdag begon Anouck Bruijns een handtekeningenactie, omdat sinds eind vorig jaar alle bushaltes van Arriva uit het dorp zijn opgeheven. De dichtstbijzijnde halte voor de mensen in het westen van het dorp ligt drie kilometer verderop.

Vervoersmaatschappij Arriva besloot busverbinding 312 tussen Breda en Roosendaal sneller te laten rijden door de route in te korten. Hiervoor moesten de bushokjes in St. Willebrord komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is een bushalte buiten het dorp teruggekomen en rijdt er een elektrische dorpsbus die de inwoners tegen betaling vanaf hun huisadres naar hun eindbestemming brengt.

'Schijnoplossing'

Deze belbus is volgens Anouck en honderden medestanders een 'schijnoplossing', omdat de reiskosten daarmee te hoog oplopen. Anouck moet zelf rondkomen van zeventig euro per week. Haar wekelijkse ritje met haar drie kleine kinderen naar haar familie in Roosendaal kost haar nu dertig euro. Dat kan ze niet meer betalen.

"Wij zijn hier compleet afgesloten van de buitenwereld. Dit kan zo echt niet", zei ze eerder tegen Omroep Brabant. Maar volgens Arriva is het besluit in goed overleg genomen. Een woordvoerder van de busmaatschappij stelt dat de gemeente, de dorpsraad en de ouderenbond hun inbreng gehad bij de nieuwe dienstregeling.