Rabobank sluit beruchte kluis in Oudenbosch, dieven maakten er miljoenen buit

Volgens woordvoerster Elise van Heeswijk van de Rabobank is de bank na de kluisjesroof zeker kritischer naar het aanbieden van bankkluisjes gaan kijken. Maar volgens haar moet de sluiting van de kluis aan de Kade in Oudenbosch niet in verband worden gebracht met de diefstal die inmiddels de boeken ingaat als de grootste bankroof in de Nederlandse geschiedenis.

Minder interesse in kluis

"Enkele jaren geleden zijn verschillende vestigingen al begonnen met het afbouwen van deze dienstverlening. Rabobank West-Brabant Noord heeft nu ook besloten ermee te stoppen", vertelt Van Heeswijk tegen Omroep Brabant.

De ruimte waar klanten hun kluisje uit de kluisjeskelder kunnen opvragen. (Foto: Erik Peeters)

"We zien dat steeds minder mensen naar de bank komen voor het gebruik van de kluisruimte. Door de verminderde interesse van klanten wordt het onderaan de streep ook te duur om ze te blijven aanbieden."

Sleutel inleveren

Momenteel hebben enkele honderden mensen nog een safeloket in het bankgebouw in Oudenbosch. Volgens de woordvoerster moeten klanten voor 1 april hun kluisje leeghalen en de sleutel inleveren.

Mensen die toch beter slapen als hun sieraden, goudstaven en diamanten in een goed beveiligde kluis liggen, kunnen bij particuliere bedrijven terecht. Zo is De Nederlandse Kluis ingesprongen in het gat dat de banken hebben achtergelaten. Het bedrijf verhuurt safeloketten aan bedrijven en particulieren.

Miljoenenbuit

De kluisjesroof vond plaats in het weekend van 2 en 3 maart 2018. Twee beveiligers zorgden ervoor dat de dieven binnen konden komen. De dieven gingen er een dag later met miljoen aan kostbaarheden vandoor. De beveiligingsmedewerkers werden vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel.