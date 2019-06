Kluisjesroof Oudenbosch: vier jaar voor ex-beveiligers

De rechtbank in Breda heeft twee ex-beveiligers van de Rabobank in Oudenbosch veroordeeld tot ieder vier jaar cel. Ze zijn veroordeeld voor het medeplegen van het grootschalige leegroven van honderden kluisjes.

Volgens de rechtbank hebben Agron K. en Henri van W. miljoenen buitgemaakt. "Ze hebben op grove wijze misbruik gemaakt van hun functie". De rechtbank veroordeelde ze voor 'diefstal in vereniging'.

Het was geen 'doorsnee bedrijfsinbraak', oordeelde de rechtbank. De eis van zes jaar vond de rechtbank te hoog en daarom werd vier jaar als passend gezien.

Miljoenenbuit

In het weekend van 2 en 3 maart 2018 sloegen de dieven zorgden de twee beveiligers ervoor dat de dieven binnen konden komen. De dieven namen kostbaarheden mee uit zeker 211 kluisjes. De totale waarde van de buit was minstens 12 miljoen euro.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat de twee verdachten alles maandenlang hebben voorbereid.

Op de vrijdagavond hebben ze alles klaar gezet voor de diefstal. Ze gedroegen zich die avond verdacht door vroeger te komen afsluiten dan normaal, met zijn tweeën en ook nog eens ongewoon lang. Sluiting duurt normaal een kwartier. De kluis was 47 minuten open die avond. Vermoedelijk hebben ze in die tijd de kluisjes klaargezet.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen de verdachten op een alarm af en lieten de dieven binnen. Die vulden vuilniszakken met geld en andere waardevolle spullen. De dieven werden de nacht daarop door de beveiligers weer buiten gelaten en zijn sindsdien spoorloos. Mogelijk zitten ze in Turkije en Kroatië.

Commotie

Tijdens de rechtszaak een paar weken geleden ontstond ophef toen bekend werd dat de politie undercoveragenten op de families van beide verdachten had afgestuurd. Die agenten speelden dat ze boze criminelen waren die 'hun kostbare ring' terug wilden. Dat was intimiderend en bedreigend vonden de gezinnen en de verdachten en ook hun advocaten. De rechtbank was verrast en stelde de rechtszaak daarna uit om de situatie goed te kunnen bekijken.

LEES OOK: leggen undercoveragenten bom onder kluisjesroofproces?

Maar de rechtbank is tot de conclusie gekomen dat de undercoveroperatie acceptabel was. "De uitlatingen zijn binnen de grenzen van het toelaatbare gebleven". De rechtbank toonde begrip voor de verregaande opsporingsmethode van de undercover en vond dat het OM de grenzen opzocht van wat toelaatbaar is. Met de andere kritiek was de rechtbank het ook oneens. Het OM heeft de rechtbank niet misleid, oordeelden de rechters.

Undercovers

De undercovers zouden op meer plekken actief zijn geweest. Het OM ontkende dat. Bovendien ziet de rechtbank amper bewijs voor hun inzet voor het huis van Patricia Paay, waar een van de verdachten vroeger woonde.

De advocaten wilden nader onderzoek naar de verhalen maar de rechtbank vond die verzoeken onvoldoende onderbouwd en wees ze af.

De Rabobank vorderde miljoenen schade. De rechtbank wees 1 miljoen euro toe. De bank kan de rest bij de civiele rechter halen.

Hoger beroep

De verdachten waren er allebei niet bij en kozen er voor in hun cel te blijven. Hun advocaten bellen vanmiddag met ze en daarna beslissen ze binnen twee weken of ze in hoger beroep gaan.

Advocaat Yeral noemde het een 'behoorlijke straf'. Hij wijst er op dat er geen geweld aan te pas kwam en dat het dus alleen om diefstal ging. Hij gaat zijn cliënt adviseren in hoger beroep te gaan.

Advocaat Schouten vindt de straf ook forse maar weet nog niet of een hoger beroep er komt.