De Rabobank moest de zaken van 300 gedupeerde klanten behandelen. "Een gigantische klus, waar we nu een heel eind mee zijn gekomen. Met zo’n 10 procent van de klanten zitten we nu in de laatste fase. Zij moeten nog worden uitbetaald. Maar er is er ook een aantal waarbij we moeten zeggen dat de schade niet aannemelijk is. Dat zijn er niet veel.” Staes wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. “Dat komt omdat we echt tot het laatst mensen de gelegenheid willen geven om de schade aannemelijk te maken.”

Herinneringen

De kluisjesruimte van de Rabobank werd in het weekend van 3 en 4 maart 2018 leeggeroofd. De geruchtmakende roof houdt Anne Reijenga (68), een jaar na dato, nog altijd bezig. Zijn achtertuin ligt op amper vijf meter van de kluisjesruimte.

De dinsdag dat het nieuws over de megaroof naar buiten werd gebracht, herinnert hij zich nog als de dag van gisteren. “Er stonden mensen op de ramen van de bank te bonken, huilende mensen ook. Ze waren overdonderd. Logisch want sommigen hadden al hun centjes waar ze een leven lang voor gespaard hadden in de kluis liggen. Dat doet wel wat met je.”

Sherlock Holmes

In mei vorig jaar werden twee beveiligers Agron K. (46) uit Roosendaal en Henri van W. (43) uit Etten Leur opgepakt. Beiden ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. Maar volgens justitie hebben ze de twee daadwerkelijke dieven geholpen door de kluisjes alvast klaar te zetten. De twee kluiskrakers, Ivan B. en Fatih B., zijn ook ex-medewerkers van het beveiligingsbedrijf.

Anne Reijenga heeft zich als buurman vastgebeten in de zaak. Toch kwam de recherche pas bij hem langs nadat hij bij Omroep Brabant zijn verhaal had gedaan. "Opmerkelijk toch. Ik probeer alles te weten te komen. Onlangs werd ik bij de bakker zelfs al aangesproken als Sherlock Holmes."

Meer verdachten

Reijenga blijft erbij dat de verdachten in het buitenland vroeg of laat tegen de lamp lopen. "Let maar op, die gasten gaan fouten maken en dan wordt de zaak opgelost."

Maar dat is nog niet alles. Hij weet ook zeker dat er meer verdachten zijn. “Zo moet er een chauffeur zijn geweest die een seintje kreeg wanneer hij voor moest rijden om de buit in te laden. Ze waren telkens zo snel terug om zakken in te laden. Dat kan niet anders.”

“Helaas hebben ze geen zak laten vallen bij mijn achterdeur”, grapt Reijenga. “Nee, alle gekheid op een stokje. Er moeten meer mensen bij betrokken zijn geweest. Het blijft mij bezighouden. Ik kan het ook niet loslaten”, gaat Anne verder. “Ik vind dat Oceans Oudenbosch toch een keer verfilmd moet worden. Ik zoek nog een goede schrijver.”

Les geleerd

Directeur Johan Staes had zich vorig jaar ook een goede schrijver gewenst voor de brieven die de bank naar de gedupeerden stuurde. “Die waren te zakelijk. Als ik die nu terug lees, had de toon vriendelijker kunnen zijn omdat mensen ook emotioneel geraakt zijn. Daar worden wij soms nog steeds stil van.”

Donderdag buigt de rechter in Breda zich over het verzoek van de advocaten om de twee opgepakte verdachten, hangende de rechtszaak vrij te laten. Dat verzoek deden de advocaten bij alle drie de voorgaande zittingen maar steeds wees de rechtbank dat af.

Momenteel is de reden dat ze nog in voorarrest zitten alleen 'vluchtgevaar'. Maar volgens de raadslieden is er geen noodzaak om de voorlopige hechtenis weer te verlengen omdat er van vluchtgevaar geen sprake zou zijn. Bovendien vinden ze dat er geen bewijs is voor de betrokkenheid van hun cliënten bij de kraak.

Ook de reconstructie die pas is gehouden, wordt waarschijnlijk kort besproken tijdens de tussentijdse zitting van donderdag.

Perfecte misdaad

Op 21 mei staat de inhoudelijke rechtszaak tegen de twee gepland. De andere twee verdachten zijn tot nu toe spoorloos verdwenen, net zoals de buit trouwens. De perfecte misdaad? "Ik denk dat je het woord ‘perfect’ nooit met ‘misdaad’ moet combineren”, aldus Staes.