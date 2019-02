Reconstructie kluisjesroof in Rabobank Oudenbosch, verdachte aanwezig

OUDENBOSCH - In Oudenbosch heeft de rechtbank vrijdagavond de plek van de geruchtmakende kluisjesroof bezocht. Ook een van de verdachten was terug op de 'plaats delict, samen met zijn advocaat en de officier van justitie.

De verdachte werd zwaar beveiligd door politiebeveiligers. De rechter stelde vragen aan hem op de 'plaats delict' bij de Rabobank. Na deze vragen gingen de verdachte en de mensen op straat de Rabobank binnen, waar de rechtszaak is.

Binnen was er een zogenoemde schouw, een bijzondere zitting op locatie van de rechtbank. De rechters in deze zaak leiden de besloten bijeenkomst. De advocaat van verdachte Agron K. (46), een van de ex-beveiligers, had hierom gevraagd.









Advocaat Ziya Yeral wilde graag met eigen ogen bekijken hoe het gebouw en de kluis er uit zien. De rechtbank en de andere advocaat vonden dat een prima idee. De officier van justitie zag er de meerwaarde niet van in maar was er wel bij.

Kluis weer leeggehaald

De bank aan de Kade in Oudenbosch was zoals altijd gesloten op vrijdagavond voor klanten. Er was deze avond ook een gedeeltelijke reconstructie. Een deel van de kluis werd naar verluid leeggehaald. Met stopwatch, bij wijze van spreken. Daarmee bekeken alle partijen hoeveel tijd het kostte om de 330 kluisjes er uit te halen en leeg te maken.



Bovendien bekeken alle partijen de alarmsystemen van de Rabobank. En verder hoe de verdachten elkaar mogelijk instructies konden geven, bijna een jaar geleden toen de dieven binnen miljoenen buit maakten.

Video en foto's

Een speciaal team legde alle belangrijke handelingen vast, met camera's en fototoestel. Dat was alleen bedoeld voor de procespartijen, voor in het dossier. De reconstructie duurde een kleine twee uur.

Over de bijeenkomst werden verder geen mededelingen gedaan. Pas op de volgende openbare zitting, over een maand, wordt er meer bekend. In mei is de inhoudelijke rechtszaak gepland.

Twee verdachten spoorloos

Er zitten momenteel twee ex-beveiligers in voorarrest wegens vluchtgevaar. Twee andere verdachten zijn spoorloos en zitten vermoedelijk in het buitenland.

Over de buit is niks bekend. Bij huiszoekingen is tot nu toe niks teruggevonden van de miljoenenbuit. De bank is nog druk bezig met de gedupeerden schadeloos te stellen.

