Joey D. was bang dat hij miljoenen van familiebedrijf zou mislopen en vermoordde zijn oom

Joey D. (27) verschanste zich dinsdag enkele uren in zijn huis in Rosmalen, omdat hij niet naar de gevangenis wilde. Na de inval door de politie werd hij ernstig gewond per ambulance afgevoerd. Maar, wie is Joey D. en waar werd hij voor veroordeeld?

Joey werd eerder op dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 15,5 jaar cel voor de moord op zijn oom Martie Heesbeen in 2014. In november 2016 werd hij door de rechtbank nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, maar het hof ziet na aanvullend onderzoek wel voldoende bewijs. Het gerechtshof vindt dat D. de daad niet in een opwelling pleegde en dat het gaat om een koelbloedige moord. .

Het is niet duidelijk of Joey al eerder in aanraking is gekomen met de politie. In de buurt waar hij woonde in Rosmalen zou hij volgens een buurman 'lange tijd' voor overlast hebben gezorgd.

D. zou met zijn oom in het familiebedrijf in Den Bosch hebben gewerkt. Het openbaar ministerie stelde dat Joey vernomen had dat het bergafwaarts ging met het bedrijf. Heesbeen zou samen met een directeur plannen hebben gemaakt om een nieuw bedrijf op te zetten. D. zou daardoor een miljoenenbonus mislopen, schrijft het AD.

Voorbedachten rade

Heesbeen liet zijn hond uit, toen D. in de vroege avond van 2 december op een scooter toesloeg. Joey reed achter twee hardlopers totdat die zijn oom waren gepasseerd. Daarna schoot hij van dichtbij meerdere kogels op zijn oom af. Die overleed aan de verwondingen die hij daarbij opliep. Joey schoot ook de hond van zijn oom dood. De officier stelde tijdens het proces dat Heesbeen geen schijn van kans had. “Hij is op brute wijze afgeknald.”

Volgens het hof pleegde Joey de moord met voorbedachten rade. Hij reed gewapend op een scooter zijn oom tegemoet. Zowel het wapen als de scooter liet hij in de buurt achter na de moord, van de scooter waren alle sporen gewist. Uit onderzoek naar telefoonverkeer van Joey bleek bovendien dat hij vlak na het schietincident in de buurt huis was.

D. heeft altijd ontkend dat hij zijn oom liquideerde en beroept zich voor al het overige op zijn zwijgrecht. Hij neemt daardoor geen verantwoordelijkheid voor zijn daad, stelde het hof dinsdag. Dat maakt de verwerking voor de familie nog moeilijker, zeker omdat de moord binnen de familie is gepleegd.

