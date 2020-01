Joey D. zwaargewond met ambulance afgevoerd na inval politie

Het arrestatieteam van de politie bij de woning in Rosmalen.

De politie is dinsdagavond rond kwart over zeven de woning van veroordeelde Joey D. aan de Schoolstraat in Rosmalen binnengevallen. Daarbij lijken schoten te zijn gelost. D. raakte ernstig gewond.

De 27-jarige D. werd eerder die middag veroordeeld tot vijftien jaar en zes maanden celstraf voor de moord op zijn oom Martie Heesbeen in 2014. Hij verschanste zich urenlang in zijn huis, omdat hij niet naar de gevangenis wilde. Achter een raam op de eerste verdieping waarvan de ruit kapot was, liet Joey D. drie A4-tjes zien waarop stond: 'Relax, niet geschoten'.

Opnieuw geschoten

Er klonk een doffe knal in de Schoolstraat in Rosmalen. De politie sommeerde Joey D. om naar buiten te komen. "Kom nu naar buiten, anders komen wij écht naar binnen", gaven de agenten aan. Daarna zijn er kennelijk twee schoten gelost, volgens een verslaggever van Omroep Brabant. Het is nog onduidelijk wie er geschoten heeft.

Uiteindelijk viel de politie de woning binnen. D. zou ernstig gewond zijn, het is niet duidelijk welke verwondingen hij heeft. Hij werd met een ambulance en onder begeleiding van de politie naar een ziekenhuis gebracht.

