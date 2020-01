Moordenaar Joey D. met ambulance afgevoerd na inval politie

De politie is dinsdagavond rond kwart over zeven de woning van veroordeelde Joey D. aan de Schoolstraat in Rosmalen binnengevallen. Daarbij leken schoten te zijn gelost.

Joey D. is na de inval in zijn woning met een ambulance onder begeleiding van de politie naar een ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk welke verwondingen Joey D. heeft, deze zouden ernstig zijn.



Achter een raam op de eerste verdieping waarvan de ruit kapot was, berichtte Joey D. middels drie A4-tjes met de tekst: 'Relax, niet geschoten.'

Opnieuw geschoten

Er klonk een doffe knal in de Schoolstraat in Rosmalen. De politie sommeerde Joey D. om naar buiten te komen. "Kom nu naar buiten, anders komen wij écht naar binnen", gaven de agenten aan. Daarna zijn er kennelijk twee schoten gelost, volgens een verslaggever van Omroep Brabant. Het is nog onduidelijk wie er geschoten heeft.





