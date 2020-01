Eindhoven Airport opent aanval op mist en gaat miljoenen investeren

EINDHOVEN -

Eindhoven Airport wil investeren in een beter radionavigatiesysteem waardoor het vliegveld minder hinder ondervindt van mist. Voor een aanpassing aan het Instrument Landing Systeem (ILS) is een investering van tien miljoen euro nodig. De luchthaven is hierover in gesprek met Defensie, dat mede-eigenaar is van Eindhoven Airport.