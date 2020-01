'Eindhoven Airport opent aanval op mist en wil miljoenen investeren'

De huidige apparatuur van dat landingssysteem is nog van de eerste categorie en dus verouderd. Ook heeft het vliegveld geen verlichting in het centrum van de baan. De directie praat met het ministerie van Defensie, de mede-eigenaar, over verbeteringen aan het landingssysteem, aldus het vliegveld volgens de krant . "Bij dat overleg zijn ook luchtvaartmaatschappijen betrokken. Transavia, Ryanair en Wizz Air maken veel gebruik van de luchthaven."

LEES OOK: Hoe Eindhoven Airport voor de 8e keer in korte tijd problemen heeft door de mist

Dinsdag bleven voor de achtste keer binnen twee maanden de vliegtuigen op Eindhoven Airport aan de grond. Dichte mist was opnieuw de grootste vijand van het vliegschema op de regionale luchthaven. Reizigers kregen begin december, rond de jaarwisseling en de afgelopen dagen vertragingen voor hun kiezen.

Eerder deze maand erkende de woordvoerder van de luchthaven dat het landingssysteem moest worden opgeschaald om bij minder meters zicht te kunnen landen en opstijgen. Of de luchthaven wil investeren in zo'n project was toen echter nog maar de vraag. "Dat doe je alleen als het zinvol is. Het gaat nu om een paar dagen mistig weer", vertelde een woordvoerder.