Efteling zag dit niet aankomen: 35.000 mensen willen graag een nachtje slapen in het Sprookjesbos

Bijna 35.000 aanmeldingen heeft de Efteling in Kaatsheuvel gekregen voor de actie om een nachtje te mogen slapen in het attractiepark. "Hier hadden we nooit van durven dromen", reageert woordvoerster Nina Hawinkels.

Op zóveel reacties had de Efteling niet gerekend. Woensdagmiddag worden de winnaars bekendgemaakt. Dat heeft door het grote aantal reacties iets meer voeten in de aarde dan verwacht. Maar winnaars krijgen woensdag nog persoonlijk bericht, zegt De Efteling.

Een paar weken terug maakte het attractiepark bekend dat een paar gelukkigen de kans krijgen om ín het park te overnachten. De meeste slaapplekken komen in het Sprookjesbos, bij het Herautenplein. Daar komen zes tweepersoons tentjes. Of: superexclusief op het water bij De Vliegende Hollander. Ergens komende zomer vindt de logeerpartij plaats. Een exacte datum is nog niet bekend.

Bomen planten

De actie is opgezet in samenwerking met Natuurhuisje.nl. Die organisatie beloofde een boom te planten voor elke aanmelding die zou komen. Dat worden nu dus bijna 35.000 bomen. En dat gaat ook écht gebeuren, belooft Hawinkels. "Ze werken samen met verschillende projecten over de hele wereld waar bomen worden geplant. Bijvoorbeeld in Madagaskar en op andere plaatsen."

