Vader van mishandelde Niels is opgelucht na aanhouding, maar herstel zoon duurt nog maanden

De vader van de mishandelde Niels Janssen is opgelucht dat er een verdachte is aangehouden voor de zware mishandeling van zijn zoon. Niels werd eind december zwaar mishandeld na het festival Duifhelse Plak in Schaijk. Hoewel er in de eerste plaats opluchting heerst, is het onbegrip en de woede nog groot bij vader Anton uit Zeeland.

"Ik ben heel blij dat die jongen is opgepakt, we wisten eigenlijk al wel wie het was, maar er was tot nu onvoldoende bewijs." Anton Janssen is vooral dankbaar naar alle mensen die via sociale media meehielpen om de verdachte aan te wijzen. Ook Niels is erg opgelucht volgens hem, maar is vooral bezig met zijn herstel.

De vader van het slachtoffer hoopt dat als de verdachte schuldig wordt bevonden hij echt op de vingers getikt wordt: "De volgende keer slaat hij misschien wel iemand dood. Hij hoeft iemand maar net verkeerd te raken. Alleen, hij is slechts zestien, dus dat zal wel geen lange celstraf worden vanwege het jeugdrecht."

Boos

Wat Niels' vader ook steekt is dat de ouders van de verdachte hun zoon niet naar de politie hebben gebracht. "Als ik zou weten dat mijn zoon, ook al is hij nu 29, zoiets gedaan zou hebben, dan zou ik hem gewoon aangeven."

Anton Janssen zet zijn vraagtekens bij hoe vaak zijn zoon geslagen is. "Die jongen is zestien, als je ziet hoe Niels is toegetakeld, dan vraag je jezelf echt af of het wel één klap is geweest. Iemand van zestien kan sterk zijn, maar zo sterk?"

Lang herstel

Met Niels gaat het minder goed dan gehoopt, vertelt zijn vader. "Ik had niet verwacht dat ik mijn kind op zijn 29e moet verzorgen en helpen alsof hij nog op de basisschool zit." Zijn zoon slaapt veel en kan vijf minuutjes lopen, maar moet daarna weer rusten.

Niels raakte zwaargewond bij de mishandeling. Hij liep een schedelbasisfractuur, gebroken oogkassen, een gebroken neus en een gebroken kaak op. Hij werd van het ziekenhuis Bernhoven in Uden naar het ETZ Elisabeth in Tilburg gebracht. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in ernstig hoofdletsel.

"Psychisch lijkt het goed met hem te gaan, maar dat is nu." De familie wordt geleefd door alle aandacht en het herstel van Niels dat langzamer gaat dan de familie had gehoopt. "In een maand tijd is er weinig verbetering. We kunnen het niet forceren, want als mijn zoon een dag te veel doet, moet hij dat de dag erop meteen terugbetalen."

Schade

Alsof de fysieke en emotionele schade nog niet erg genoeg was, is de mishandeling ook een klap voor Niels' portemonnee. "Hij werkte zeventig uur per week. Veertig bij de baas en nog dertig voor zichzelf. Hij was bezig met het bouwen van zijn eigen huis en dat ligt nu allemaal stil", vertelt vader Anton.

Een pilsje pakken met vrienden en zelfs autorijden zit er voorlopig nog niet in voor Niels. De familie Janssen hoopt dat dit binnenkort weer kan net als klussen aan het huis. "Ik hoop ook snel van de politie te horen hoe het nu verder gaat, want eigenlijk moest ik via Omroep Brabant vernemen dat die jongen nu officieel verdacht is."

