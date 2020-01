Ondernemer Foodhall wil met sfeer en evenementen voor boost zorgen na tegenvallend jaar

Na een drukbezochte openingsperiode werd het vorig jaar steeds minder druk in de Foodhall. “Ik denk persoonlijk dat de Foodhall kansen heeft laten liggen. Dus ik hoop echt dat het beter gaat worden”, aldus Maaike Huijgen. De Bossche onderneemster hakte vorige week de knoop door en besloot haar Yummy Toetjes & Taartjes te sluiten.

Niet druk

“Ik heb er echt geen spijt van, want ik heb een leuke tijd gehad”, legt Huijgen uit. Ze baalt dat haar plan niet geslaagd is, “maar ik zie het niet als een mislukking”, De Bossche had verwacht dat het drukker zou zijn in de hal. “Maar op doordeweekse dagen kwamen er maar tientallen gasten binnen en in het weekend een paar honderd.”

"Je merkte dat er best wel wat onrust was: bij de ondernemers onderling, maar ook vanuit de ondernemers naar de eigenaar. Er heerste een gevoel dat er te weinig werd gedaan", vertelt een oud medewerker. "Mijns inziens heeft het te lang geduurd voordat de promotie begon te lopen."

'Mijn restaurant loopt als een malle'

Volgens Bruce Ockers van The Butcher’s Burgers zijn de tegenvallende bezoekersaantallen niet alleen de verantwoordelijkheid van eigenaar Chen, maar ook van de restauranteigenaren zelf. “Er zijn mensen die vlak voor opening komen binnenwandelen en iets gaan koken wat je ook in supermarkt kan halen. Tja jongens, zo ga je het niet overleven, denk ik dan.”

Ockers benadrukt dat het enorm belangrijk is om onderscheidend te zijn. “Er zit zoveel horeca in Breda. Je moet er ervoor zorgen dat mensen terugkomen voor jouw product.” Zijn burgerrestaurant “gaat als een malle”, vertelt hij lachend. Hij is heel tevreden met zijn plek in de Foodhall. “De diversiteit hier vind ik top. Als je hier met je vriendengroep gaat eten, ben je niet gebonden aan de menukaart van één restaurant.”

Knusse hoekjes creëren

Dat niet elk restaurant zo goed loopt als dat van Ockers, vindt eigenaar Chen jammer. “Naar verloop van tijd krijg je te maken met concepten die niet slagen. Als het druk is en je kunt nog steeds niet genoeg omzet genereren, dan moet je misschien iets aanpassen. Ik vind dat je dan niet kunt praten over het ontbreken van gasten.”

Chen vertelt dat hij druk bezig is met verschuiven van meubilair. Na carnaval wil hij doorpakken en meer sfeer gaan creëren in de grote hal. “Er komt meer groen, meer kleur en de verlichting wordt aangepast. We willen meer knusse hoekjes maken, met bijvoorbeeld lampionnen aan het plafond bij het Aziatische gedeelte.”

'Je moet er keihard voor blijven werken'

Goof Lukken, deskundige op het gebied van toerisme en recreatie aan de Breda University, is ervan overtuigd dat de Bredase Foodhall het gaat redden. “Het is een fantastisch concept, maar de aanlooptijd is altijd lastig. Zeker zeventig à tachtig procent van de Bredanaars moet het leren kennen en weten hoe het werkt. Daarnaast is het zo dat je met zo’n grotere locatie met name met evenementen en entertainment ervoor moet zorgen dat de mensen terug blijven komen. “Als je nu niet in de luxepositie bent dat het iedere dag vol is, dan moet je gewoon keihard blijven werken”, benadrukt hij.

Spelletjes, livemuziek en kortingen

Michael Chen is daarom in november een samenwerking aangegaan met InBreda. Dit online platform zet in op meer evenementen zoals poffertjesmiddagen, spelletjesavonden en livemuziek. Ook moet de Foodhall een ontmoetingsplek worden voor iedereen in de regio: van studenten en ouderen tot gezinnen met kinderen.

“We hebben een kinderhoek, er zijn ruim honderd spellen beschikbaar en er komen sjoelbakken en voetbaltafels”, vertelt Peter van den Broek van InBreda. “Iedereen die hier overdag komt werken, kan met een speciale kaart thee en koffie voor een euro bestellen." Van den Broek en Chen kijken ook erg uit naar de sportzomer, waarvoor ze in samenwerking met Heineken een speciaal concept aan het ontwikkelen zijn.

Bezorgservice

Terugkijkend op 2019 had Chen sommige gebeurtenissen graag anders gezien. “We hebben te vroeg gemeld dat het mogelijk was om een eigen Foodhall bezorgservice op te zetten, daar heb ik wel spijt van." Het bedrijf wat verantwoordelijk was voor het kassasysteem, had volgens Chen toegezegd, maar kon door onverwachte omstandigheden deze afspraak niet nakomen. "En dat terwijl alle restauranteigenaren er al vanuit gingen dat het er kwam.” Een aantal ondernemers besloot daarom het heft in eigen hand te nemen en zich aan te sluiten bij bezorgservice Deliveroo.

Restaurants Roti King en OctoBar Seafood sloten in 2019 hun deuren. Er lopen nog gerechtelijke procedures tegen de eigenaren van de twee restaurants. Op de plek van dessertrestaurant Yummy opent in maart The Fat Italian met pizza's, pasta's en foccacia's."