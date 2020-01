Helmonder opgepakt voor gooien van stoel naar agent tijdens rellen FC Eindhoven - Helmond Sport

De politie heeft een 30-jarige man uit Helmond aangehouden in verband met de rellen bij de wedstrijd FC Eindhoven - Helmond Sport. Hij wordt ervan verdacht een stoel naar een agent te hebben gegooid. Die politieman moest gewond naar het ziekenhuis.

De politie heeft de man aangehouden nadat zij de camerabeelden van het stadion heeft bekeken. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.

Bij de wedstrijd, die door de thuisclub met 2-0 werd gewonnen, zouden de Helmond-supporters zijn geprovoceerd door de Eindhovense aanhang. Daarop zouden ongeveer tien Helmondse supporters in het uitvak op weg zijn gegaan naar de Eindhovenaren. De ME greep in om beide groepen gescheiden te houden.



