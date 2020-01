Rellen FC Eindhoven - Helmond Sport: óf dagvaarding óf boete voor elf supporters

Alle elf voetbalsupporters die vrijdagavond werden aangehouden rondom FC Eindhoven – Helmond Sport moeten zich óf voor de rechter verantwoorden óf ze hebben al een boete gekregen. De minderjarigen onder hen zullen in contact worden gebracht met zorginstanties. De meeste gearresteerde fans hadden verboden wapens of vuurwerk op zak.

Eén van hen werd opgepakt wegens zware mishandeling; een andere arrestant voor mishandeling en het overtreden van een gebiedsverbod. Eén supporter deed aangifte tegen de politie. Deze klacht, de inzet van de politie in Eindhoven én de manier waarop agenten na thuiskomst van de Helmondse fans hebben opgetreden, wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie. Collega's die bij de incidenten betrokken zijn geweest, zullen hierover aan de tand worden gevoeld.

Fans in na derby over de schreef

De politie en de gemeente Helmond hebben dit bekend gemaakt. In de slotfase van de derby tussen FC Eindhoven en Helmond Sport dreigde in het Jan Louwers Stadion een confrontatie tussen aanhangers van de twee Keuken Kampioen-divisieclubs. De Mobiele Eenheid zorgde ervoor dat de rust weerkeerde. Bij aankomst op de parkeerplaats bij sportpark de Braak in Helmond ontstond door nog onbekende aanleiding een confrontatie tussen supporters van de Helmondse eerste-divisieclub en de politie.

In een gezamenlijke verklaring laten burgemeester Elly Blanksma van de gemeente Helmond, de politie en het Openbaar Ministerie maandag weten dat ze afstand nemen van het voetbalgeweld. “Voetbal zou een feest moeten zijn, maar is afgelopen vrijdag uitgemond in een chaos. Voetbal en geweld is een bijzonder verwerpelijke combinatie. Dat daarbij gewonden zijn gevallen betreur ik zeer”, zo zegt Blanksma. Ze is blij dat er een strafrechtelijk onderzoek komt en vindt het gepast dat het geweld dat de politie heeft gebruikt ook wordt getoetst en beoordeeld.

Dinsdag gesprek met Helmond Sport

De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie, de zogeheten Driehoek, komt dinsdag weer bij elkaar. Dan schuiven het bestuur, de directie en een afvaardiging van de supporters van Helmond Sport aan. Blanksma vindt ook dat een goede zaak. Zowel FC Eindhoven als Helmond Sport heeft officieel nog niet gereageerd op de ongeregeldheden. Op hun websites wordt spaarzaam bericht over wat er tijdens de altijd beladen derby is misgegaan tussen supportersgroepen.

Tussen de aangehouden fans zouden overigens ook aanhangers van PSV behoren. Alle elf opgepakte supporters zijn inmiddels vrij.

LEES OOK: Rellen bij FC Eindhoven-Helmond Sport, politie pakt elf supporters op