Geen starterswoning te vinden in Best: 'Eisen die gemeente stelt kloppen gewoon niet'

Starters hebben geen succes in Best (Foto: Funda).

Het is voor veel starters lastig om een eerste eigen woning te kunnen kopen. De starterslening van de gemeente zou dat makkelijker moeten maken, maar het werkt lang niet altijd. In Best is op dit moment geen enkele woning beschikbaar die aan de eisen van zo'n lening voldoet: "Het is totaal niet reëel."

Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet je aan een aantal eisen voldoen. Een van die eisen is dat de prijs van de woning die je wilt kopen niet te hoog is. Maar die eis maakt ook dat het aanbod van geschikte woningen in veel Brabantse gemeenten schrikbarend laag is.

LEES OOK: Wel startersleningen maar geen starterswoningen in veel gemeenten

0 huizen in Best

In de gemeente Best mag een bestaande woning 195.000 euro kosten om voor een starterslening in aanmerking te komen. Voor een nieuwbouwwoning is dat bedrag 200.000 euro. Een blik op Funda leert dat er 0 woningen zijn die aan die criteria voldoen.

Christian van Haaren van Van den Berk & Kerkhof Makelaars in Best staat er niet van te kijken. "De eisen die gemeenten stellen zijn totaal niet reëel, die prijzen kloppen gewoon niet. Voor dat geld kun je helemaal geen starterswoning vinden."

"Je moet aan zoveel regeltjes voldoen. Dan gunt de koper het liever aan iemand met een beetje eigen geld."

'Zoveel regeltjes'

Marcel Vrijhof van De Hypotheker in Best vult aan: "In het verleden was het anders, maar de bedragen zijn nauwelijks aangepast. Vijf jaar terug was het maximum bedrag misschien 180.000, 190.000 euro, maar toen lagen de huizenprijzen ook nog op dat niveau. Er was genoeg aanbod. Dat is nu niet meer."

Makelaar Van Haaren benoemt nog een ander nadeel van de gemeentelijke regeling. "Een financiering afsluiten met een starterslening duurt zo lang, die hele molen bij de gemeente, een verkoper gaat daar niet op zitten wachten." Volgens hem kiezen verkopers om die reden liever niet voor een starter. "Voordat een starter duidelijkheid heeft ben je zo acht weken verder. Je moet aan zoveel regeltjes voldoen. Dan gunt de koper het liever aan iemand met een beetje eigen geld."