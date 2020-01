Moordzaak waar Joey D. voor werd veroordeeld niet opnieuw behandeld: 'Hij sterft als verdachte'

De Hoge Raad gaat zich niet buigen over de moordzaak waar Joey D. in hoger beroep voor veroordeeld werd. Hij en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers zijn voor zijn dood nog in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. Maar omdat D. nu is overleden is dit ‘niet ontvankelijk verklaard’. Voor nabestaanden voelt het hoe dan ook goed dat Kuijpers de cassatiepoging nog voor de dood van Joey wél deed.

“Wij hebben dit ook gedaan omdat de familie niet wilde dat hij als dader zou sterven. Hij is nu weer verdachte”, legt zijn advocaat uit. “Hij is nooit onherroepelijk veroordeeld.” Het cassatieberoep is ingesteld toen de 27-jarige D. nog in kritieke toestand in het ziekenhuis lag.

Moord oom

D. verwondde zich dinsdag bij zijn arrestatie zo erg dat hij een dag later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. De politie kwam hem ophalen, omdat hij eerder die dag een celstraf van 15,5 jaar kreeg. Het gerechtshof veroordeelde hem voor de moord op zijn oom Martie Heesbeen in 2014.

Kuijpers legt uit dat het cassatieberoep niet alleen met de familie is besproken. De raadsman heeft het er ook nog met zijn cliënt zelf over gehad. “Ik heb hem nog gesproken voordat het arrestatieteam er was. Hij gaf toen aan ook in cassatie te willen gaan.”

Vanwege het cassatieberoep is D. officieel weer verdachte in de zaak. “Hij moet voor onschuldig worden gehouden tot het tegendeel is bewezen.”

