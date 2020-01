Dood van Joey D.: 'Moeder stond achter politielinten toen inval bij zoon dramatische wending kreeg'

De moeder van Joey D. stond achter de politielinten toen het huis van haar zoon dinsdag werd omsingeld door agenten. Dit stelt Jan-Hein Kuijpers, advocaat van D. Tijdens de politie-actie verwondde de 27-jarige man uit Rosmalen zich zo zwaar, dat hij een dag later in het ziekenhuis overleed. Kuijpers denkt dat hijzelf of een andere bekende de dramatische afloop wellicht had kunnen voorkomen, vertelt hij tegen Omroep Brabant. Het is niet duidelijk of de politie de moeder van D. gevraagd heeft te helpen om haar zoon veilig buiten te krijgen.

‘Dramatisch’ en volstrekt onnodig’. zo noemt Kuijpers de dood van zijn cliënt. “Ik sprak hem voor het arrestatieteam er was”, vertelt de advocaat. “We hebben gesproken over de uitspraak van het hof en hoe nu verder. Uiteindelijk kwam hij ook tot de conclusie, dat het het beste was dat hij zich zou overgeven. Maar dat heeft hij toch niet gedaan. Het is geëscaleerd op een of andere manier.”

Kuijpers vraagt zich af of de politie-inval voorkomen had kunnen worden. “Joey was een hele aparte jongen. Hij kan nogal in de war raken. Als hij mij of een bekende had gezien daar of iemand had kunnen spreken, had die hem misschien naar buiten kunnen krijgen”, zegt hij. Maar D. verschanste zich dinsdag in zijn woning en verwondde zichzelf tijdens de politieactie.

“Als je dit van tevoren had geweten, had je daar natuurlijk anders op geacteerd. Eergisteren is op basis van de info die we hadden, hiervoor gekozen”, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. “Het is achteraf altijd makkelijker om de situatie te beoordelen of er over te oordelen.” De 27-jarige D. werd dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 15,5 jaar cel voor de moord op zijn oom. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig en daarom ging de politie hem ophalen.

De woordvoerder legt uit dat niet bekend was dat Joey D. een wapen had toen agenten ernaartoe gingen. Toen dit duidelijk werd, is een arrestatieteam en onderhandelaar ingezet. Het OM gaat ervan uit dat D. zichzelf heeft neergeschoten en dat hij niet gewond is geraakt door een politiekogel. “Deze trieste afloop heeft niemand gewild”, zegt hij. Het OM wil niet zeggen of de moeder van D. gevraagd is een rol te spelen bij de onderhandelingen met haar zoon.

Ondanks dat Kuijpers denkt dat bepaalde dingen anders hadden gekund, geeft hij aan dat het nog te vroeg is om te zeggen of de politie echt fouten heeft gemaakt. Hij wacht het onderzoek van de Rijksrecherche af. “Het is wel van belang om mee te nemen dat Joey een teruggetrokken, aparte jongen was die een speciale behandeling behoefde.”