Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Joey D. zichzelf heeft neergeschoten

"Er is een hele hoop gebeurd gisteren", vat Janine Kramer van het Openbaar Ministerie de dag samen. Die eindigde met een zwaargewonde Joey D. die naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn familie was D. in de war en verloor hij steeds meer het contact met de realiteit. Was er geen andere manier dan deze inval?

"Er lag een uitspraak van het Hof, met een bevel dat hij gevangen moest worden genomen", legt Kramer uit. En dat werd uitgevoerd, ook al maakte D. al snel duidelijk dat hij zich niet zomaar wilde overgeven. "Dan kun je keuze maken: stop je of niet? Maar dan zit je nog steeds met iemand die mogelijk verward en gevaarlijk is. Wat gaat hij dan doen? Heeft iemand dan het idee dat hij dingen te verliezen heeft?"

Er is geprobeerd Joey D. naar buiten te praten, maar dat mocht niet baten. "Er is een onderhandelaar naar zijn appartementengebouw gekomen. Zijn advocaat zegt dat hij hem ook een berichtje heeft gestuurd om te zeggen dat hij naar buiten moest komen. Maar daar heeft hij niet naar geluisterd."

Rond halfacht dinsdagavond viel het arrestatieteam binnen in de woning van Joey D. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar het OM zegt niet te weten hoe het op dit moment met hem is.





LEES OOK:

Familie: ‘Joey D. verloor steeds meer het contact met de realiteit’

Buurman Piet liet agenten binnen in appartementengebouw Joey D. en ontkwam zelf via brandweerladder

Joey D. in kritieke toestand nadat hij zichzelf verwondde bij arrestatie in Rosmalen