Buurman Piet liet agenten binnen in appartementengebouw Joey D. en ontkwam zelf via brandweerladder

Piet heeft de agenten dinsdagmiddag binnengelaten in het gebouw. “Er werd gebeld en ik zag een paar agenten staan. Ze kwamen naar boven, via het trappenhuis. Ik vroeg nog: ‘Moet u bij mij zijn?’ Maar dat was niet zo. Ze moesten bij hem zijn.”

Aanvankelijk bleef Kerssens in zijn appartement, maar al snel wordt het de 72-jarige man toch wat te heet onder de voeten, vertelt hij. “Ik vond het wel een beetje penibel om alleen te blijven. Dus toen ben ik het balkon op gegaan”, waar het hem lukte om contact te krijgen met een agent.

Die zei hem vooral heel rustig te blijven. Met een trappenhuis vol politie, was dat inmiddels geen uitweg meer. “Dus toen kwam er een brandweerauto en hebben ze een ladder tegen het balkon gezet. Zo ben ik naar beneden geholpen.”

Pas de volgende ochtend dringt goed tot Piet door wat er gebeurd is. Van de inval en de arrestatie heeft hij niets meer meegekregen. Woensdagmorgen mocht hij zijn appartement weer in. Hij kende zijn buurman niet erg goed. “Een enkele keer zeiden we goeiendag, maar echt contact is er nooit geweest.”

