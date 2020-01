Groepsverkrachtingen Den Bosch: hoofdverdachte Boy M. (18) moet in de cel blijven

De 18-jarige Boy M. blijft voorlopig in de cel als hoofdverdachte in de omvangrijke groepsverkrachtingszaak in Den Bosch. M. vindt dat hij onterecht werd vastgehouden en ging in beroep, maar zonder resultaat.

De verdachte kreeg op 3 januari te horen dat hij dertig dagen langer in de cel moest blijven, in voorarrest. Het gerechtshof bepaalde donderdag dat hij niet eerder vrijkomt en de dertig dagen moet uitzitten. Volgens zijn advocaat Robert Klaassen is Boy en ook zijn familie zeer teleurgesteld over het besluit. ''Hij hield er rekening mee dat hij vrij zou komen.''

De beweegreden van het gerechtshof zijn nog niet openbaar. Klaassen weet ook nog niet waarom het verzoek van zijn cliënt is afgewezen. Dinsdag bepaalt de raadkamer of M. na de dertig dagen langer in de cel moet blijven of niet.

Korter voorarrest

Het voorarrest van vier andere verdachten in de zaak werd op 3 januari met negentig dagen verlengd. Voor Boy M. was dit korter, omdat hij ten tijde van de vermeende verkrachtingen nog minderjarig was.

De groepsverkrachtingen waar de mannen van worden verdacht kwamen aan het licht toen drie minderjarige meisjes afzonderlijk van elkaar aangifte deden. Volgens de politie zou er veel geweld zijn gebruikt bij de verkrachtingen. Ook werden er foto's gemaakt. De verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in een ruimte van een garagebedrijf aan de Orthen in Den Bosch.