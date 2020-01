Wietkweker verstopt zich voor de politie in een kartonnen doos vanwege 'dingetjes die niet mogen'

Een man die uit handen van de politie wilde blijven, heeft zich verstopt in een kartonnen doos. Hij had alle reden om onzichtbaar te blijven: om hem heen stonden een heleboel wietplanten.

De politie had tips gekregen dat er iets niet pluis zou zijn in Steenbergen. Donderdagmiddag gingen agenten naar het pand waar de melding over ging in de Graaf Hendrikstraat in Steenbergen. Het ging om een bedrijfsverzamelgebouw.

'Dingetjes die niet mogen'

Toen agenten bij het pand kwamen troffen ze daar een man van 55 jaar uit Bergen op Zoom. Die gaf toestemming om naar binnen te gaan en zei dat hij niks te verbergen had. Maar al snel zei de man ineens iets anders:. "Hier heb ik wat dingetjes die niet mogen."

Binnen zagen de politiemensen een wietkwekerij met jonge plantjes: stekken. Er stonden ook 58 volwassen planten, zogenoemde moederplanten.

Dozen

De agenten zagen ook kartonnen dozen staan. Toen ze daar in keken zagen ze ineens een man die in elkaar gedoken zat. Hij werd ook gearresteerd. Het gaat om een man van 47 jaar uit Klundert.

Een hennepstekkerij is in feite een gewone wietkwekerij met groeilampen. ze kweken er wietplanten op tot volwassen planten. Daarmee kan je dan bijvoorbeeld tien kwekerijen van ieder 300 planten opzetten.

Dat is nou niet meer mogelijk: alles is vernietigd.

Veegweek

De actie in Steenbergen maakte deel uit van de veegweek in West-Brabant. Daarbij gingen diverse teams met agenten en andere opsporingsambtenaren verdachte adressen af om drugshandel te verstoren en te stoppen.