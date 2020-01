Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan op 5 februari: 'Strijders, start de trekkers'

Op 5 februari staat in het Catshuis een vervolggesprek gepland tussen het Landbouw Collectief, minister van Landbouw Carola Schouten en premier Rutte. De boerenactiegroep Farmers Defence Force grijpt het moment aan om weer actie te voeren.

"FDF heeft jullie nodig. Druk leggen is nog nooit zo belangrijk geweest als op deze dag. Zorg dat je er bent. Zorg dat Rutte zich wel drie keer bedenkt voor hij de Nederlandse boeren opnieuw durft te belazeren", schrijft voorzitter Mark van den Oever aan zijn 'strijders', zoals hij de boeren consequent noemt.

Vorm nog onbekend

Hoe de actiedag er praktisch uit komt te zien, is bij veel Brabantse boeren nog niet bekend. Zo zegt melkveehouder Sjaak Wijnen uit Wanrooij dat hij denkt dat hij wel mee wil reizen naar Den Haag als dat nodig is, maar concrete plannen daarvoor zijn er nog niet. "We moeten het er links en rechts nog maar eens even over hebben."

