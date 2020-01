Boerenprotest op 5 februari zal weer voor verkeersoverlast zorgen: 'We hopen op begrip'

De kans is groot dat er op 5 februari weer lange, lange files staan. Farmers Defence Force heeft op die dag een nieuw protest aangekondigd. "Tja, als we met de trekker rond de middag bij het Catshuis willen zijn, moeten boeren uit het oosten van de provincie 's nachts al wel vertrekken. Dus ja, er zal wel verkeershinder ontstaan."

Dat zegt Peter van der Wielen, boer uit Wanroij. Hij was bij de bespreking donderdagavond waar besloten werd voor deze actie te gaan. Op 5 februari gaan minister Schouten, premier Rutte en het Landbouwcollectief opnieuw met elkaar om tafel.

Sympathie

Ondanks de voorspelde hinder, is Van der Wielen niet bang voor afnemende sympathie bij de burgers. "We proberen het volk, de burger, de consument te laten begrijpen wat het nut en doel is van de actie. Zolang er geen afspraken gemaakt kunnen worden tussen de politiek en de agrarische sector, blijven het voor ons onzekere tijden. We hopen op begrip."

Al is begrip van de burger zeker niet heilig voor de boeren. Actie is actie, vinden ze. "We moeten niet verzanden in gedachten over of het publiek ons nog wel sympathiek vindt. Dat doet niks af aan wat er moet gebeuren."

Whatsapp en Telegram

Hoeveel boeren er op de trekker richting Den Haag zullen stappen, is nog niet duidelijk. De oproep om te gaan demonstreren is inmiddels verspreid in tientallen whatsapp- en telegramgroepen. Heel veel reactie komt er nog niet. "Maar dat komt omdat boeren nu eerst moeten gaan plannen. Wie kan er weg, welke trekker kan mee, dat soort dingen", zegt Van der Wielen.

LEES OOK: Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan op 5 februari: 'Strijders, start de trekkers'