Laatste meubelwinkel in Erp sluit de deuren, werk aan de weg hield klanten weg

Meubelzaak Beter Wonen in Erp sluit de deuren. Maanden van slechte bereikbaarheid door wegwerkzaamheden zijn de nekslag geweest voor de winkel. Afgelopen zomer was het centrum van Erp één grote zandbak. De doorgaande weg door het dorp ging op de schop voor een nieuwe riolering en bestrating. Ondernemers klaagden steen en been omdat klanten wegbleven.

Ondertussen is de doorgaande weg door Erp weer open en is er weer volop verkeer. Maar voor Robert Konings van Beter Wonen komt dat te laat. "Het doorgaande verkeer was er niet, dat was voor ons de nekslag. Wij hebben hier heel de zomer op een eiland gezeten. We hadden geen aanloop, geen omzet en geen inkomsten. Toen hebben wij gezegd tot hier en niet verder", zegt ondernemer Robert Konings. Het was een emotioneel besluit, om na dertig jaar met de woonwinkel te stoppen.

Leegverkoop

Cynisch genoeg is het zaterdag een drukte van belang in de winkel, omdat er een complete leegverkoop bezig is. Meubels en aanverwante artikelen vliegen, nu ze flink goedkoper zijn, als warme broodjes de winkel uit. Sommige klanten reageren aangeslagen. Zoals Tonny die haar tranen amper kan bedwingen: "Het is een deel van ons Erp, we moeten weer een aderlating doen voor de gemeenschap. terwijl Erp altijd een meubeldorp is geweest. Op dit moment verdwijnt het een na het ander en dat is jammer."

Efteling

Buurman bakker Sjaak Barten heeft meer geluk gehad: "Wij zijn de enige bakker in Erp, dus brood werd toch wel verkocht." Maar Barten zegt ook dat de werkzaamheden veel langer hebben geduurd dan gepland en dat het dorp heel lang slecht bereikbaar was.

Dat de laatste meubelzaak sluit, vindt hij erg jammer: "Goosens meubelen is ooit in Erp begonnen met koopzondagen. Dan kwamen er duizenden mensen naar Erp, het was hier net de Efteling. Die tijd, die is voorbij."

Ook de Ad van Empel die een fietsenzaak heeft naast de meubelwinkel vindt het erg triest dat zijn buurman ermee stopt. "De werkzaamheden hebben erg veel hinder gegeven. Je kon merken dat de mensen voor andere plaatsen kozen om te winkelen."

Voor de fietsenwinkel is de enorme verkoop van e-bikes de redding geweest. Nu er eindelijk een mooie nieuwe weg ligt, hoopt Ad dat het geen racebaan wordt. "Want dan stoppen de mensen nog niet om even voor een fiets te komen kijken."