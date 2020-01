Juf Roos (25) staakt niet mee, maar wil laten zien hoe leuk het onderwijs is

De 25-jarige juf Roos uit Den Bosch gaat donderdag niet meestaken met haar collega's. Ze is bang dat het negatieve beeld van haar beroep de instroom op de lerarenopleiding pabo belemmert. Daarom gaat ze samen met haar leerlingen langs Bossche middelbare scholen om te laten zien hoe leuk en belonend haar werk is.

Op basisschool Kindcentrum Meander in Den Bosch gaat een aantal leraren komende dagen staken en anderen blijven om les te geven. Roos Braam, die les geeft aan groep vijf en zes, kiest voor een andere weg. De jonge juf heeft zelf ook te maken met een hoge werkdruk. Ze wil echter voorkomen dat toekomstige juffen en meesters afhaken door een angstbeeld.

"Het werk kan zwaar zijn en wij zijn eigenlijk met te weinig. Daarom is het belangrijk dat in de toekomst meer mensen juf of meester willen worden.'' De jonge leerkracht merkt dat het soms hard aanpoten is op haar school. "Wanneer een collega ziek is, kan er heel moeilijk een vervanger worden gevonden. Dat gaat ten koste van het onderwijs en ontwikkeling van de kinderen."

Mooiste beroep

Roos gaat om die reden met haar klas langs drie middelbare scholen in Den Bosch en Rosmalen met een positieve boodschap over het beroep. "Ik wil aan deze leerlingen meegeven hoe mooi dit werk is. Ik doe dit met zoveel plezier en ik krijg er heel veel energie van. Dat mag best verteld worden."

Roos wil alle twijfels die de scholieren hebben over de pabo en het onderwijs wegnemen. "Over het starterssalaris kan ik niet klagen. Het is hoger dan veel andere hbo-studies. De werkdruk is helaas hoog en zeker in mijn eerste twee jaar voor de klas heb ik dat goed gemerkt. Dat komt omdat we met te weinig zijn, niet vanwege het werk zelf."

De Bossche speelt piano en heeft samen met haar leerlingen een lied geschreven waarin al het mooie van het beroep naar voren komt. Dit gaan ze voor de Bossche middelbare scholieren zingen. "Het is zo mooi om leerlingen te zien leren en groeien. Hopelijk gaat dit beeld niet verloren door de stakingen."